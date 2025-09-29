Гриц: цифровой двойник – это неотъемлемое будущее нашей промышленности

Какими разработками может похвастаться белорусская промышленность? Каковы результаты международного сотрудничества? В Минске стартовала крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» – площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Каким странам интересны отечественные промтовары?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили, чем живет белорусская промышленность сегодня.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Цифровизация и цифровой двойник – это неотъемлемое будущее в том числе нашей промышленности. И вопрос тут не только в сохранении численности, а вопросы надежности, вопросы производительности и так далее и тому подобное. И тут резервы у нас действительно большие.
И глава государства, и Академия наук, и вообще общемировая практика говорит о том, что производительность труда в Республике Беларусь, в реальном секторе экономики в разы, я не буду тут озвучивать цифру, это много, скажем так, хуже, чем в странах, с которыми мы конкурируем. Поэтому через робототехнику, через оптимизацию, цифровизацию этот вопрос можно только решить.
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