Гриц: цифровой двойник – это неотъемлемое будущее нашей промышленности

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Цифровизация и цифровой двойник – это неотъемлемое будущее в том числе нашей промышленности. И вопрос тут не только в сохранении численности, а вопросы надежности, вопросы производительности и так далее и тому подобное. И тут резервы у нас действительно большие.



И глава государства, и Академия наук, и вообще общемировая практика говорит о том, что производительность труда в Республике Беларусь, в реальном секторе экономики в разы, я не буду тут озвучивать цифру, это много, скажем так, хуже, чем в странах, с которыми мы конкурируем. Поэтому через робототехнику, через оптимизацию, цифровизацию этот вопрос можно только решить.

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