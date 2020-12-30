«Постоянно устраиваются политические провокации». О чём говорил Александр Лукашенко с бойцами минского отряда ОМОНа?
Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.
Страну раскачивали изнутри, нагнетали обстановку и на внешнем контуре, но люди в погонах были непоколебимы и четко выполняли свой долг, отметил глава государства. Сохранение независимости Беларуси Президент назвал исторической миссией всех присутствующих.
Репортаж Евгения Пустового.
– Мы рады приветствовать вас на базе отряда милиции особого назначения, и в знак признательности примите этот букет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, девчата! Вы тоже тут с омоновцами воюете?
– Так точно!
Александр Лукашенко:
Спасибо!
Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, личный состав силового блока для награждения государственными наградами построен. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Балаба.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе.
Евгений Пустовой, корреспондент:
С полигонов соседних стран постоянно дуют разрушительные североатлантические ветра. Нас пытаются пригвоздить экономическими санкциями. Но самое страшное – это война за сердца и умы белорусов. То ли Telegram-технологии, то ли мировое давление пандемией.
Евгений Пустовой:
В августе общество раскочегарили. Но девятый вал цветной революции разбился о плотные колонны белорусского ОМОНа. Кстати, плотные, но не такие многочисленные, как про это врут невероятные. Правда в том, что это герои Беларуси. И каждому своя награда.
Медали и ордена из рук Президента сегодня получили полсотни человек. Но заслужили, конечно, больше.
Главнокомандующий несколько раз повторил генералитету: никто не должен быть забыт.
Александр Лукашенко:
Дорогие друзья! Вы прекрасно понимаете, я особо обращаюсь к тем, кто стоит в третьей шеренге, в колоннах, что вот это награждение наших военнослужащих – их около 50 человек – это чисто символически. Потому что каждый из вас – вы герои. И моя была команда – наградить всех, даже если их будет тысячи. Вы этого заслужили.
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