«Постоянно устраиваются политические провокации». О чём говорил Александр Лукашенко с бойцами минского отряда ОМОНа?

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.

Страну раскачивали изнутри, нагнетали обстановку и на внешнем контуре, но люди в погонах были непоколебимы и четко выполняли свой долг, отметил глава государства. Сохранение независимости Беларуси Президент назвал исторической миссией всех присутствующих. Репортаж Евгения Пустового.

– Мы рады приветствовать вас на базе отряда милиции особого назначения, и в знак признательности примите этот букет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, девчата! Вы тоже тут с омоновцами воюете? – Так точно! Александр Лукашенко:

Спасибо!

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, личный состав силового блока для награждения государственными наградами построен. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Балаба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе.

Евгений Пустовой, корреспондент:

С полигонов соседних стран постоянно дуют разрушительные североатлантические ветра. Нас пытаются пригвоздить экономическими санкциями. Но самое страшное – это война за сердца и умы белорусов. То ли Telegram-технологии, то ли мировое давление пандемией.

Евгений Пустовой:

В августе общество раскочегарили. Но девятый вал цветной революции разбился о плотные колонны белорусского ОМОНа. Кстати, плотные, но не такие многочисленные, как про это врут невероятные. Правда в том, что это герои Беларуси. И каждому своя награда.

Медали и ордена из рук Президента сегодня получили полсотни человек. Но заслужили, конечно, больше.