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Александр Лукашенко: «Сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать козни против нашего государства»

30 декабря 2020 17:37
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Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти

Александр Лукашенко: «Сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать козни против нашего государства»-1

Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Передел мира. Он был и есть. А для этого надо украсть победу у ее наследников. Это геополитика. Украсть победу у белорусов, значит украсть страну. Это аксиома всей БЧБ-философии.

Александр Лукашенко: «Сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать козни против нашего государства»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: :
Мы уже с вами видели таких (к счастью, в кадрах немецкой кинохроники) восторженно марширующими с БЧБ-флагами и портретами фюрера.

Несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине: невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина.

Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, во благо белорусского народа. Блага только не видно.

Александр Лукашенко: «Сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать козни против нашего государства»-7

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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