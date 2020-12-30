Александр Лукашенко: «Сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать козни против нашего государства»

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти
Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Передел мира. Он был и есть. А для этого надо украсть победу у ее наследников. Это геополитика. Украсть победу у белорусов, значит украсть страну. Это аксиома всей БЧБ-философии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: :
Мы уже с вами видели таких (к счастью, в кадрах немецкой кинохроники) восторженно марширующими с БЧБ-флагами и портретами фюрера.
Несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине: невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина.
Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, во благо белорусского народа. Блага только не видно.