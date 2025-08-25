Косыгин: всё, что происходит со стороны европейцев – это нежелание искать компромиссы

Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси была в центре внимания экспертов на площадке ток-шоу «По существу», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кризис системы международных отношений значительно активизировал процессы глобального переустройства, спровоцировал обострение геополитической ситуации в мире.

И сейчас как никогда важно держать порох сухим и быть готовыми к возможным вызовам. Беларусь стремится к мирному сосуществованию со всеми государствами, особенно с соседями, это не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Однако, несмотря на все наши усилия по восстановлению конструктивного диалога, сопредельные европейские страны отказываются идти на контакт и лишь нагнетают обстановку, ударными темпами проводя милитаризацию.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Евросоюз продолжает продвигать эту тему стратегического поражения и ослабления России и подготовки к войне под лозунг «угроза с Востока». Причем они понимают, что пока идет война на территории Украины, они имеют возможность подготовиться к этой войне.

И, конечно, мы прекрасно понимаем, что все, что происходит со стороны коллективного Запада, сегодня в лице европейцев – это нежелание идти и искать компромиссы, о которых говорили и президент России, и президент США, и наш глава государства, который подчеркивал не раз, что надо садиться за стол переговоров. И, конечно же, звонок Трампа нашему главе государства это еще раз подчеркивает.

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