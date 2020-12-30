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Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти

30 декабря 2020 11:19
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти-1

На его территории сегодня собрались представители силовых ведомств, которые предотвратили попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции. Страну раскачивали изнутри, нагнетали обстановку и на внешнем контуре, но люди в погонах были непоколебимы и четко выполняли свой долг отметил Президент. За это глава государства поблагодарил каждого.    

Александр Лукашенко в эти предновогодние дни не мог не встретиться лично с теми, кто в условиях тяжелейшего прессинга отстоял страну. Сохранение независимости Беларуси Президент назвал исторической миссией всех присутствующих.   

Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких, к счастью, в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера.  

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Несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине: невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина.  

Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти-7

Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна Еще раз повторяю: я безмерно вам благодарен за стойкость и мужество. И знайте: пока вы в строю, я вместе с вами. Благодарю вас.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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