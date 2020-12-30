Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его территории сегодня собрались представители силовых ведомств, которые предотвратили попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции. Страну раскачивали изнутри, нагнетали обстановку и на внешнем контуре, но люди в погонах были непоколебимы и четко выполняли свой долг – отметил Президент. За это глава государства поблагодарил каждого. Александр Лукашенко в эти предновогодние дни не мог не встретиться лично с теми, кто в условиях тяжелейшего прессинга отстоял страну. Сохранение независимости Беларуси Президент назвал исторической миссией всех присутствующих.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких, к счастью, в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера. Омоновцы вручили Александру Лукашенко чёрный берет Несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине: невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина.