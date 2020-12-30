Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами

Новости Беларуси. В Минском районе открылись сразу четыре детских сада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новоселье отметили в Сенице, Хацежино, Мачулищах и Михановичах. Посещать учреждения смогут жители и соседних населенных пунктов.

Всего в 2020 году в центральном районе открыли свои двери 12 детских садов. Есть планы на следующий год.

Ровно в полдень красные ленты перерезали сразу в четырех точках Минского района. Новые детские сады – настоящий подарок воспитанникам на Новый год. И хотя они построены по типовому проекту, тем не менее есть отличия. Подробности в видеоматериале.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Население Минского района растет и, как мы убедились, растет и жилье. Отсюда потребность в дошкольных учреждениях, потребность в школах, поликлиниках, детских домах.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности как раз детскими дошкольными учреждениями. И вот в этом году это будет шесть детских садов, которые открылись в Минском районе.