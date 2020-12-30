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Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами

30 декабря 2020 19:26
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Новости Беларуси. В Минском районе открылись сразу четыре детских сада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новоселье отметили в Сенице, Хацежино, Мачулищах и Михановичах. Посещать учреждения смогут жители и соседних населенных пунктов.

Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами-1

Всего в 2020 году в центральном районе открыли свои двери 12 детских садов. Есть планы на следующий год.

Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами-4

Ровно в полдень красные ленты перерезали сразу в четырех точках Минского района. Новые детские сады – настоящий подарок воспитанникам на Новый год. И хотя они построены по типовому проекту, тем не менее есть отличия.

Подробности в видеоматериале.

Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами-7

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома: 
Население Минского района растет и, как мы убедились, растет и жилье. Отсюда потребность в дошкольных учреждениях, потребность в школах, поликлиниках, детских домах.

Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: 
Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности как раз детскими дошкольными учреждениями. И вот в этом году это будет шесть детских садов, которые открылись в Минском районе.

Александр Турчин: Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности детскими садами-13

В 2021 году откроется несколько новых дошкольных учреждений, также в планах четыре школы. В Борисове начнет принимать пациентов новая больница, в Жодино – поликлиника. Также будет построено медицинское учреждение в Боровлянах. Поликлиника на 800 мест заработает в течение двух лет.

# Государственная социальная политика # общество # Иван Маркевич # Александр Турчин # Вероники Сайко # Фотофакт

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