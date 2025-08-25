Хоккеисты «Витебска» и воскресенского «Химика» вышли в «Финал четырёх» Евро-Азиатского Кубка Дружбы

Хоккеисты «Витебска» и воскресенского «Химика» вышли в «Финал четырех» Евро-Азиатского Кубка Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Романа Юпатова заняли первое место в турнирной таблице отборочного раунда. «Медведи» набрали максимальные шесть очков в трех турах. Со второй позиции в решающий этап шагнул серебряный призер ВХЛ. В активе «Химика» две победы, а также поражение от «северян» в серии буллитов. Обладатель трофея определится в январе 2026 года в Минске.

Напрямую в финал соревнований прошли чемпион Беларуси – столичная «Юность» и победитель Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо-Горький». Розыгрыш Евро-Азиатского Кубка Дружбы проводится в четвертый раз.