Прямой эфир

Хоккеисты «Витебска» и воскресенского «Химика» вышли в «Финал четырёх» Евро-Азиатского Кубка Дружбы

25 августа 2025 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты «Витебска» и воскресенского «Химика» вышли в «Финал четырех» Евро-Азиатского Кубка Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Романа Юпатова заняли первое место в турнирной таблице отборочного раунда. «Медведи» набрали максимальные шесть очков в трех турах. Со второй позиции в решающий этап шагнул серебряный призер ВХЛ. В активе «Химика» две победы, а также поражение от «северян» в серии буллитов. Обладатель трофея определится в январе 2026 года в Минске. 

Напрямую в финал соревнований прошли чемпион Беларуси – столичная «Юность» и победитель Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо-Горький». Розыгрыш Евро-Азиатского Кубка Дружбы проводится в четвертый раз.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Денис Лазавик выиграл престижный международный шахматный турнир в Абу-Даби
25 августа 2025 18:22

Белорус Денис Лазавик выиграл престижный международный шахматный турнир в Абу-Даби

Минское «Динамо» обыграло «Славию» в матче 19-го тура ЧБ по футболу
25 августа 2025 11:26

Минское «Динамо» обыграло «Славию» в матче 19-го тура ЧБ по футболу

Кирилл Валевский завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по борьбе
25 августа 2025 11:25

Кирилл Валевский завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по борьбе