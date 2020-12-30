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Александр Лукашенко: если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни они дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране

30 декабря 2020 18:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
ОМОН защищал не только своих детей – всех нас. Ябатек и далеких от политики. За их спинами и нам, пропагандистам, было легче работать.

Александр Лукашенко: если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни они дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране-1

Силовики защищали страну. Если бы с улиц ушли они, то пришли бы не только вандалы, радикалы, фанаты, пришли бы условные Автуховичи.

Александр Лукашенко: если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни они дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране-4

Вместо хлопушек под Новый год звучали бы реальные взрывы. Вместо фейковых страшилок – пучина настоящего хаоса.

Александр Лукашенко: они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики и уничтожение страны

Александр Лукашенко: если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни они дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, чтобы вы понимали мою позицию, в очередной раз вам об этом говорю. Она неизменна. Наш долг перед нынешними и будущими поколениями – сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, для наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия.

Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы и существовала ли бы эта страна.

Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году.

Александр Лукашенко: если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни они дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране-10

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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