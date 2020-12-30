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«Я не сдам экзамен на него». Александр Лукашенко пошутил на вручении чёрного берета

30 декабря 2020 13:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я не сдам экзамен на него». Александр Лукашенко пошутил на вручении чёрного берета-1

На его территории сегодня собрались представители силовых ведомств, которые предотвратили попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.

После церемонии для Александра Лукашенко провели экскурсию по расположению, показали техническое оснащение и обмундирование. В завершение Главнокомандующему вручили черный берет.

Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти

«Я не сдам экзамен на него». Александр Лукашенко пошутил на вручении чёрного берета-4

– Я не сдам экзамен на него.
– Товарищ Президент, за особые заслуги. Мы не противоречили ни в коем случае положению. Вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец в отряде милиции особого назначения.

Отметим, что, по словам главы столичного ОМОНа, решение о вручении такого подарка Президенту командиры приняли единогласно.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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