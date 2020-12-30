«Я не сдам экзамен на него». Александр Лукашенко пошутил на вручении чёрного берета

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После церемонии для Александра Лукашенко провели экскурсию по расположению, показали техническое оснащение и обмундирование. В завершение Главнокомандующему вручили черный берет.

На его территории сегодня собрались представители силовых ведомств, которые предотвратили попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.

– Я не сдам экзамен на него.

– Товарищ Президент, за особые заслуги. Мы не противоречили ни в коем случае положению. Вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец в отряде милиции особого назначения.

Отметим, что, по словам главы столичного ОМОНа, решение о вручении такого подарка Президенту командиры приняли единогласно.