«Я не сдам экзамен на него». Александр Лукашенко пошутил на вручении чёрного берета
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его территории сегодня собрались представители силовых ведомств, которые предотвратили попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.
После церемонии для Александра Лукашенко провели экскурсию по расположению, показали техническое оснащение и обмундирование. В завершение Главнокомандующему вручили черный берет.
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– Я не сдам экзамен на него.
– Товарищ Президент, за особые заслуги. Мы не противоречили ни в коем случае положению. Вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец в отряде милиции особого назначения.
Отметим, что, по словам главы столичного ОМОНа, решение о вручении такого подарка Президенту командиры приняли единогласно.