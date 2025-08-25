Белорус Денис Лазавик выиграл престижный международный шахматный турнир в Абу-Даби

Денис Лазавик выиграл престижный международный шахматный турнир в Абу-Даби. Белорус набрал 7 очков из 9 возможных и оказался недосягаемым конкурентом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также наш интеллектуал преодолел отметку в 2 600 пунктов в рейтинге в классической программе. Отлично проявил себя Максим Царук. У него те же 7 баллов, но 5-я позиция в генеральной классификации по дополнительным показателям. Данный результат позволил спортсменку выполнить последнюю третью норму международного гроссмейстера. Всего в турнире участвовал 201 шахматист из 46 стран.