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Белорус Денис Лазавик выиграл престижный международный шахматный турнир в Абу-Даби

25 августа 2025 18:22
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Денис Лазавик выиграл престижный международный шахматный турнир в Абу-Даби. Белорус набрал 7 очков из 9 возможных и оказался недосягаемым конкурентом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также наш интеллектуал преодолел отметку в 2 600 пунктов в рейтинге в классической программе. Отлично проявил себя Максим Царук. У него те же 7 баллов, но 5-я позиция в генеральной классификации по дополнительным показателям. Данный результат позволил спортсменку выполнить последнюю третью норму международного гроссмейстера. Всего в турнире участвовал 201 шахматист из 46 стран.

# Шахматы

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