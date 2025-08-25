Стал известен состав сборной Беларуси по футболу на первые матчи отбора к ЧМ

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Карлос Алос определился с составом команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В окончательный список вошли 24 исполнителя. Впервые свои силы в национальной дружине попробуют Владислав Калинин, Максим Мякиш, Роман Пасевич и Евгений Малашевич. В стартовом поединке квалификации наши парни сыграют с Грецией 5 сентября, а 8-го будут соперничать с Шотландией.

Напрямую в финальную стадию выйдут победители 12 отборочных групп, команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых встречах. Планетарный форум пройдет на аренах США, Мексики и Канады. Впервые в решающей стадии мундиаля сыграют 48 команд.