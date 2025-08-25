Серьёзное ДТП произошло на М1 в Ивацевичском районе – погибли 5 человек

Трагическая новость пришла из Брестской области. На трассе М1 в Ивацевичском районе произошло серьезное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагическая новость пришла из Брестской области. На трассе М1 в Ивацевичском районе произошло серьезное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным МВД, около половины пятого вечера 20-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с легковым авто и грузовиком. В аварии погибли пять человек. В одном из автомобилей находился ребенок, его экстренно доставили в больницу.
Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Два водителя и три пассажира погибли на месте, 9-летняя девочка госпитализирована. Стоит отметить, что водитель BMW неоднократно привлекался административной ответственности за превышение скорости и отсутствие техосмотра, на задней оси автомобиля установлены изношенные шины.
Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено дело.