Серьёзное ДТП произошло на М1 в Ивацевичском районе – погибли 5 человек

Трагическая новость пришла из Брестской области. На трассе М1 в Ивацевичском районе произошло серьезное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, около половины пятого вечера 20-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с легковым авто и грузовиком. В аварии погибли пять человек. В одном из автомобилей находился ребенок, его экстренно доставили в больницу.