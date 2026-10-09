Новости по тегу #Вооруженные силы Республики Беларусь

Маневры пройдут с 12 по 16 октября.
В Год белорусской женщины в число удостоенных высокого звания вошла и представитель военной медицины.
Начальник Генштаба Владимир Белый вручил председателю облисполкома Анатолию Исаченко директиву на формирование территориальных войск Кричевского района.
На днях завершился эксперимент с военным перевоспитанием нерадивых аграриев. Сосланные в армию на перевоспитание крестьяне из аутсайдеров превратились в передовиков.
Президент посетил испытательный полигон Национальной академии наук. Это уникальный научный центр, где создают новые материалы и выпускают продукцию по инновационным технологиям.
На российском полигоне «Чебаркульский» подразделения материально-технического обеспечения отрабатывают совместные действия при локализации приграничного вооруженного конфликта.
Мероприятия охватывают все новые подразделения и рода войск.
Особое внимание – слаживанию расчетов. Для многих призванных из запаса такие стрельбы – первый практический опыт.
В готовность приведена 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада. Конверт с вводными задачами был вручен ее командиру.
Свои задачи на полигоне отработали расчеты одной из артиллерийских бригад – солдаты и призванные из запаса военнообязанные вели огонь прямой наводкой.
Территориальная оборона – в приоритете национальной безопасности. В Червенском районе в полевых условиях проходит однодневный сбор по территориальной обороне с участием губернатора Алексея Кушнаренко.
Виктор Хренин принимает участие в 13‑м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.
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