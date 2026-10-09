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Новости по тегу #Вооруженные силы Республики Беларусь

Контингенты ОДКБ прибывают в Беларусь для участия в плановых учениях
09 октября 2026 10:44

Контингенты ОДКБ прибывают в Беларусь для участия в плановых учениях

Торжественная церемония вручения погон полковника офицерам Вооруженных Сил Беларуси состоялась в Минске
08 октября 2026 07:45

Торжественная церемония вручения погон полковника офицерам Вооруженных Сил Беларуси состоялась в Минске

Комплексная проверка работы территориальной обороны стартовала в Могилевской области
08 октября 2026 06:04

Комплексная проверка работы территориальной обороны стартовала в Могилевской области

Лукашенко оценил результаты военного «перевоспитания» аграриев
06 октября 2026 17:51

Лукашенко оценил результаты военного «перевоспитания» аграриев

Без «сказок», только результат: Лукашенко показали оборонные разработки НАН
06 октября 2026 17:50

Без «сказок», только результат: Лукашенко показали оборонные разработки НАН

Военнослужащие Беларуси принимают участие в специальном учении Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2026»
01 октября 2026 06:16

Военнослужащие Беларуси принимают участие в специальном учении Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2026»

Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады
28 сентября 2026 11:07

Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады

На одном из полигонов военнообязанные артиллерийской бригады отработали точность наведения орудий
28 сентября 2026 08:01

На одном из полигонов военнообязанные артиллерийской бригады отработали точность наведения орудий

Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в Вооруженных Силах Беларуси
28 сентября 2026 07:49

Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в Вооруженных Силах Беларуси

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности
24 сентября 2026 07:14

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Алексей Кушнаренко принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне в Червенском районе
16 сентября 2026 14:35

Алексей Кушнаренко принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне в Червенском районе

Хренин озвучил предложения для нормализации ситуации в области международной безопасности
16 сентября 2026 08:03

Хренин озвучил предложения для нормализации ситуации в области международной безопасности