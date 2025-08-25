Международный турнир по хоккею на траве стартовал в Казани

В Казани проходит международный турнир по хоккею на траве. Конкуренцию белорусам составляют соперники из Казахстана и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе понедельника значились три поединка. Наша мужская национальная сборная обыграла второй состав российской дружины со счетом 3:2. А молодежка, к сожалению, не смогла ничего противопоставить основной команде хозяев.

В первом матче игрового дня наша женская сборная, составленная из исполнительниц до 21 года также всухую проиграла россиянкам – 0:7. После завершения группового этапа у девушек сразу пройдут дуэли за золото и бронзу, парней ждут еще полуфиналы и только затем встреча за третье место и финал.