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Международный турнир по хоккею на траве стартовал в Казани

25 августа 2025 20:13
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В Казани проходит международный турнир по хоккею на траве. Конкуренцию белорусам составляют соперники из Казахстана и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе понедельника значились три поединка. Наша мужская национальная сборная обыграла второй состав российской дружины со счетом 3:2. А молодежка, к сожалению, не смогла ничего противопоставить основной команде хозяев. 

В первом матче игрового дня наша женская сборная, составленная из исполнительниц до 21 года также всухую проиграла россиянкам – 0:7. После завершения группового этапа у девушек сразу пройдут дуэли за золото и бронзу, парней ждут еще полуфиналы и только затем встреча за третье место и финал.

# Хоккей

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