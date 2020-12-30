Александр Лукашенко: они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики и уничтожение страны

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Ветер цветной революции явно вскружил голову не только радикалам. В силовиков летели груды камней, ОМОН атаковали коктейлями Молотова, заточками, ножами, против милиции готовы были применять оружие и шли на таран сотрудников ГАИ. Этих профессионалов в форме не сломать. Больней всего – это потоки грязи и угрозы их родным.