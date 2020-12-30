Александр Лукашенко: они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики и уничтожение страны

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Ветер цветной революции явно вскружил голову не только радикалам. В силовиков летели груды камней, ОМОН атаковали коктейлями Молотова, заточками, ножами, против милиции готовы были применять оружие и шли на таран сотрудников ГАИ. Этих профессионалов в форме не сломать. Больней всего – это потоки грязи и угрозы их родным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми. При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны.