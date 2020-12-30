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Дмитрий Балаба: мы гордимся нашей любимой Беларусью. И мы никогда не уйдём отсюда. Это наша страна

30 декабря 2020 19:25
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Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Балаба: мы гордимся нашей любимой Беларусью. И мы никогда не уйдём отсюда. Это наша страна-1

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:  
Мы живем в нашей стране, мы очень любим и гордимся нашей любимой Беларусью. И мы никогда не уйдем отсюда. Это наша страна.  

Товарищ Президент, позвольте мне вас заверить, что все подразделения, стоящие перед вами, выполнят свою задачу четко, понятно, ясно и в срок.  

Дмитрий Балаба: мы гордимся нашей любимой Беларусью. И мы никогда не уйдём отсюда. Это наша страна-4

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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