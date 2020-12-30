Дмитрий Балаба: мы гордимся нашей любимой Беларусью. И мы никогда не уйдём отсюда. Это наша страна

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Мы живем в нашей стране, мы очень любим и гордимся нашей любимой Беларусью. И мы никогда не уйдем отсюда. Это наша страна.

Товарищ Президент, позвольте мне вас заверить, что все подразделения, стоящие перед вами, выполнят свою задачу четко, понятно, ясно и в срок.