Александр Лукашенко: «Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране»

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти Евгений Пустовой, корреспондент:

Белорусских силовиков обвиняют в чрезмерной силе. Вот что происходит на акциях протеста в соседней Польше.

Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаким Майданам в Беларуси не бывать, если мы обеспечим единство народа, твердость власти и социально-политическую стабильность в стране. У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам. Я уже сказал, отвечая для некоторых очень интересующихся. «А вот Лукашенко – он сколько? Он завтра сбежит, уйдет и прочее». Не знаю, дошло это до вас или нет, я сказал прямо: пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу.