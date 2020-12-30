Александр Лукашенко: «Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране»

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти
Евгений Пустовой, корреспондент:
Белорусских силовиков обвиняют в чрезмерной силе. Вот что происходит на акциях протеста в соседней Польше.
Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаким Майданам в Беларуси не бывать, если мы обеспечим единство народа, твердость власти и социально-политическую стабильность в стране. У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам.
Я уже сказал, отвечая для некоторых очень интересующихся. «А вот Лукашенко – он сколько? Он завтра сбежит, уйдет и прочее». Не знаю, дошло это до вас или нет, я сказал прямо: пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу.
Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден: мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно.
Дорогие друзья! Позвольте пожелать вам в новом году, особенно вашим родным и близким, вашим женам, вашим детишкам (они попали в сложнейшую ситуацию, более сложную, чем мы с вами), всем вашим близким, вашим родителям – неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия! Заверяю вас, что я как Президент и все руководство страны, сделаем все от нас зависящее, чтобы вы никогда не осудили меня и руководство страны.
Еще раз повторяю: я безмерно вам благодарен за стойкость и мужество. И знайте: пока вы в строю, я вместе с вами. Благодарю вас!