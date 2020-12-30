Евгений Пустовой: «ОМОН защищал не только своих детей – всех нас. Ябатек и далёких от политики»

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это сыновья Беларуси, которые не отдали любимую на поругание. Сегодня под крыльями орла – символа ОМОНа – бойцы различных спецподразделений: «Алмаза», СОБРа, «Альфы», СБП. Даже те, чьи названия не стоит упоминать. Силовики в простонародье теперь просто ОМОН.

Хаос и преступность, нищета и градация общества по классам. А еще демонические идеи под личиной демократии. В общем, либертарианство. Когда вместо государства бал правят транскорпорации. А в обществе каждый сам за себя. Это могло бы быть и в Беларуси. Но в Беларуси есть ОМОН. ОМОН не дрогнул. С улиц не ушел.

Евгений Пустовой:

С полигонов соседних стран постоянно дуют разрушительные североатлантические ветра. Нас пытаются пригвоздить экономическими санкциями. Но самое страшное – это война за сердца и умы белорусов. То ли Telegram-технологии, то ли мировое давление пандемией. Передел мира. Он был и есть. А для этого надо украсть победу у ее наследников. Это геополитика. Украсть победу у белорусов, значит украсть страну. Это аксиома всей БЧБ-философии.

Евгений Пустовой:

Ветер цветной революции явно вскружил голову не только радикалам. В силовиков летели груды камней, ОМОН атаковали коктейлями Молотова, заточками, ножами, против милиции готовы были применять оружие и шли на таран сотрудников ГАИ. Этих профессионалов в форме не сломать. Больней всего – это потоки грязи и угрозы их родным.

Евгений Пустовой:

ОМОН защищал не только своих детей – всех нас. Ябатек и далеких от политики. За их спинами и нам, пропагандистам, было легче работать. Силовики защищали страну. Если бы с улиц ушли они, то пришли бы не только вандалы, радикалы, фанаты, пришли бы условные Автуховичи. Вместо хлопушек под Новый год звучали бы реальные взрывы. Вместо фейковых страшилок – пучина настоящего хаоса.

Многое уже стало понятно, в будущем белорусы еще больше оценят ратный подвиг омоновцев. Хотя дети уже сейчас играют в ОМОН. Герои. Сегодня же Президент оставил запись в книге почетных гостей. Страницу, которую не перевернуть. Для кого силовики не герои, для того и Беларусь – не любимая.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Сегодня главу государства посвятили в ОМОН, вручили даже черный берет. В общем, все патриоты Беларуси, особенно после августовских событий, все с ОМОНом. «Я/мы ОМОН» – это еще и название одноименного Telegram-канала.

Мы открываем сегодня немного завесу тайны. Находимся в расположении первой оперативной роты. А вот первыми на вызов, на помощь белорусам приходят бойцы взвода оперативно-боевого назначения. Именно эти патриоты, эти ребята не дали растоптать страну во время «невероятных хождений».