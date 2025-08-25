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Колледж МВД появится в Беларуси – Указ Президента

25 августа 2025 18:21
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В Беларуси появится колледж МВД, который будет ежегодно готовить около сотни офицеров. Соответствующий Указ подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает создание учреждения среднего специального образования путем реорганизации действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД в Горанях. 

Значительных финансовых затрат на создание и функционирование колледжа не потребуется – учебный процесс организуют на уже имеющейся материально-технической базе. Планируется, что колледж будет готовить специалистов по наиболее востребованным в органах внутренних дел специальностям.

# Милиция Беларуси

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