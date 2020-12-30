Омоновцы вручили Александру Лукашенко чёрный берет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главнокомандующий приехал, чтобы лично вручить нагрудные знаки особо отличившимся. Награды сегодня получили представители разных подразделений. Всего полсотни людей в погонах, но тех, кто достоин быть отмеченным, намного больше. Президент поручил наградить всех, кто выстоял и помог отстоять страну в этот непростой год.

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Товарищ Президент, позвольте мне вас заверить, что все подразделения, стоящие перед вами, выполнят свою задачу четко, понятно, ясно и в срок. Александр Лукашенко: время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти