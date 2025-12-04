Новости по тегу #Дмитрий Балаба

Турнир на призы БФСО «Динамо» – главный старт школы и открывается он как большой праздник, в котором гимн страны на первом месте.
В белорусской столице спортсмены первым делом направились к стеле. Возложили цветы к подножию монумента и почтили память защитников минутой молчания.
Все началось с возложения цветов к памятнику Феликсу Дзержинскому – основателю «Динамо». И сегодня оно играет ведущую роль в развитии спортивного движения в нашей стране.
Дмитрий Балаба возглавил Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Таков главный итог заседания центрального совета организации.
Кандидатуру полковника милиции единогласно поддержали все 30 членов Совета. Новый руководитель уже четко видит пути развития, которые будут основаны на опыте его предшественников.
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