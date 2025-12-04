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Новости по тегу #Дмитрий Балаба

В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы БФСО «Динамо»
04 декабря 2025 18:54

В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы БФСО «Динамо»

Масштабный межгосударственный автовелопробег прибыл в Минск
20 июня 2025 11:19

Масштабный межгосударственный автовелопробег прибыл в Минск

В Минске отпраздновали 102-ю годовщину легендарного БФСО «Динамо»
18 апреля 2025 10:35

В Минске отпраздновали 102-ю годовщину легендарного БФСО «Динамо»

Новый председатель БФСО «Динамо» Балаба: постараемся уделить максимальное внимание нашей молодёжи
29 января 2025 20:04

Новый председатель БФСО «Динамо» Балаба: постараемся уделить максимальное внимание нашей молодёжи

Дмитрий Балаба стал новым председателем Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
29 января 2025 13:53

Дмитрий Балаба стал новым председателем Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Пустовой: «Не будете слушать ВНС – будете подчиняться Балабе»
14 декабря 2022 17:23

Пустовой: «Не будете слушать ВНС – будете подчиняться Балабе»

Виталий Новицкий: «Твиттерские по-прежнему к МЧС относятся хорошо»
11 октября 2021 19:50

Виталий Новицкий: «Твиттерские по-прежнему к МЧС относятся хорошо»

«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие
08 августа 2021 15:38

«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур
06 августа 2021 16:07

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур

«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»
06 августа 2021 15:35

«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы
06 августа 2021 15:27

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием
05 августа 2021 15:55

Замначальника брестского УВД: по украинскому сценарию, когда нападали на здание милиции, чтобы завладеть оружием