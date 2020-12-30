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Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы

30 декабря 2020 17:04
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Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.

Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы-1

Необходимо решить жилищный вопрос. Он на контроле Президента. А ведь было – многие вообще сутками жили в казармах и порой даже не снимали экипировку.

Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы-4

30 декабря Президенту провели экскурсию в расположении первой оперативной роты.

Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы-7

У многих бойцов свои увлечения и хобби. Но отдыхают все одинаково – на тренажерах.

Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы-10

Вот такие тренажеры в каждой роте находятся. Спортуголки – их оборудовали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Построим мы им спортзал и хорошие тренажеры будут. В этом можете не сомневаться. Вы их заслужили.

Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы-13

Это для тренировки тела. Для поддержания боевого духа сохраняют традиции.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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