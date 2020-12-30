Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы

Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.