Александру Лукашенко показали тренажёры, на которых занимаются омоновцы
Новости Беларуси. Общий долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом 30 декабря заявил Президент во время посещения минского отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главнокомандующего встречали представители всех силовых ведомств страны. Все те, кто предотвратил попытку осуществить в Беларуси сценарий цветной революции.
Необходимо решить жилищный вопрос. Он на контроле Президента. А ведь было – многие вообще сутками жили в казармах и порой даже не снимали экипировку.
30 декабря Президенту провели экскурсию в расположении первой оперативной роты.
У многих бойцов свои увлечения и хобби. Но отдыхают все одинаково – на тренажерах.
Вот такие тренажеры в каждой роте находятся. Спортуголки – их оборудовали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Построим мы им спортзал и хорошие тренажеры будут. В этом можете не сомневаться. Вы их заслужили.