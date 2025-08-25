Общежития белорусских вузов начали принимать первых студентов

С этой недели по всей стране стартовало заселение в студенческие общежития. Там проведены ремонты, замена мебели и оборудования – созданы все условия для комфортной жизни и учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 45 тысяч первокурсников примут вузы в студенческое сообщество. А тем временем школы готовятся встретить 90 тысяч первоклассников. Для них создают не только комфортные, но и безопасные условия – вопрос на контроле.

Комфортно и уютно. Это первое, что Айнур Кабулова подумала о своей комнате в студенческом общежитии. Особенно в блоке впечатлила кухня и шкаф для одежды. Для девушки это немаловажно. Шкафы есть. Три-четыре полки. И удобно, мне понравилось.

Общежитие Купаловского вуза уже стало для нее вторым домом. Айнур Кабулова приехала учиться в Гродно из Туркменистана. Впереди старт второго курса юрфака. О своем белорусском выборе ни разу не пожалела.

Айнур Кабулова, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Туркменистан):

Очень уютно, очень комфортно. И студенты хорошие, воспитатели очень хорошие. Белорусские люди очень мне понравились, поэтому я хотела здесь учиться.

Заселение во все общежития гродненского университета началось. Первокурсников ждут ближе к концу недели, пока принимают иностранных студентов. Только в 6-м интернате вуза, помимо белорусской молодежи, ждут учащихся из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Конго и Йемена. На 13 этажах заселят более тысячи студентов. Остались последние штрихи подготовки.