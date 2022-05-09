Патриарху Кириллу, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Кому Лукашенко направил поздравления с Днём Победы?

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они адресованы Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.

Президент поздравил с Днем Победы и руководителей интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Помимо высших должностных лиц в Союзном государстве, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, теплые слова адресованы главе правительства и обеих палат парламента России, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от зарубежных лидеров, известных деятелей разных сфер.

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