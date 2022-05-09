Прямой эфир

Патриарху Кириллу, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Кому Лукашенко направил поздравления с Днём Победы?

09 мая 2022 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они адресованы Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.

Патриарху Кириллу, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Кому Лукашенко направил поздравления с Днём Победы?-1

Президент поздравил с Днем Победы и руководителей интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Помимо высших должностных лиц в Союзном государстве, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, теплые слова адресованы главе правительства и обеих палат парламента России, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от зарубежных лидеров, известных деятелей разных сфер.

Читайте также:

«Никто и нигде не сможет исказить историческую правду». Лукашенко поздравил народ Украины с 77-й годовщиной Великой Победы

«Отстояли мир, освободили Европу от порабощения». Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

«Вечная слава настоящим героям!» С 9 Мая белорусов поздравил Президент

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ильхам Алиев # Ваан Хачатурян # Касым-Жомарт Токаев # Садыр Жапаров # Майя Санду # Эмомали Рахмон # Сердар Бердымухамедов # Шавкат Мирзиеев # Саломе Зурабишвили # Патриарх Кирилл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая
09 мая 2022 08:06

«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте
09 мая 2022 07:40

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте

Картины, вазы и слуцкие пояса. Как нацисты вывозили культурные ценности из Беларуси
09 мая 2022 07:29

Картины, вазы и слуцкие пояса. Как нацисты вывозили культурные ценности из Беларуси