«Никто и нигде не сможет исказить историческую правду». Лукашенко поздравил народ Украины с 77-й годовщиной Великой Победы

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они адресованы Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.

В поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко отметил, что в эти тяжелые времена не только для этой страны, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности.