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«Никто и нигде не сможет исказить историческую правду». Лукашенко поздравил народ Украины с 77-й годовщиной Великой Победы

09 мая 2022 08:44
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они адресованы Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.

В поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко отметил, что в эти тяжелые времена не только для этой страны, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности.

«Никто и нигде не сможет исказить историческую правду». Лукашенко поздравил народ Украины с 77-й годовщиной Великой Победы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трагические события, которые развернулись на украинской земле, свидетельствуют о том, что жуткий опыт, приобретенный в первой половине XX столетия, много для кого уже ничего не значит. Советские люди вынесли на своих плечах огромный груз боли и страданий, обеспечив решающую роль в победе над фашизмом, освобождении всего мира от коричневой чумы. И сегодня никто и нигде не сможет исказить историческую правду, принизить роль наших предков в разгроме этого нашествия. Благодарность белорусов всем украинцам ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим подвигом внесли бесценный вклад в освобождение Беларуси и всего континента, навсегда останется в наших сердцах и никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры.

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