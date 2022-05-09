«Отстояли мир, освободили Европу от порабощения». Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они адресованы Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.

По-особому дорог праздник Победы белорусам и россиянам. Это отметил глава нашего государства в поздравительном послании Президенту России: