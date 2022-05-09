«Отстояли мир, освободили Европу от порабощения». Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они адресованы Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.
По-особому дорог праздник Победы белорусам и россиянам. Это отметил глава нашего государства в поздравительном послании Президенту России:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей. Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам.
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