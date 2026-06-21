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Новости по тегу #Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста
21 июня 2026 08:03

Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста

Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства
24 мая 2026 07:37

Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии
14 марта 2026 07:55

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии

«Сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Независимости
03 июля 2025 08:38

«Сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Независимости

Патриарх Московский и всея Руси: когда приезжаешь в Беларусь, чувствуешь, что ты свой среди своих
06 июня 2025 16:32

Патриарх Московский и всея Руси: когда приезжаешь в Беларусь, чувствуешь, что ты свой среди своих

Между нашими народами особенно добрые братские отношения – Патриарх Московский и всея Руси
06 июня 2025 10:54

Между нашими народами особенно добрые братские отношения – Патриарх Московский и всея Руси

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени
06 июня 2025 10:48

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени

Патриарх Кирилл на встрече с Лукашенко отметил позитивные перемены в Беларуси
06 июня 2025 10:08

Патриарх Кирилл на встрече с Лукашенко отметил позитивные перемены в Беларуси

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларусь
04 июня 2025 13:36

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларусь

Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства
24 мая 2025 08:50

Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
01 февраля 2025 07:33

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Пакистана поздравил Лукашенко и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества
27 января 2025 16:36

Президент Пакистана поздравил Лукашенко и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества