Новости по тегу #Патриарх Кирилл

Патриарший визит на брестскую землю носит глубокий символический характер. Именно Брест принял на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.
Глава государства пожелал Патриарху Московскому и всея Руси крепкого здоровья, мира и Божьего благословения на многие лета.
Президент пожелал Патриарху Кириллу доброго здоровья и дальнейших успехов в праведных трудах на благо Отечества и Православной Церкви.
Он выразил признательность за внимание главы государства к нуждам православных верующих и поддержку деятельности Белорусской православной церкви, реализующей значимые социальные и просветительские проекты.
«Это страна, которая ближе всего и по культуре, и по вере».
Святейший Владыка прибыл в Беларусь для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Он отметил положительные перемены в жизни нашей страны, которую неоднократно посещал прежде и которая крайне близка его сердцу.
Святейший Владыка прибыл в Беларусь для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Он отметил положительные перемены в жизни нашей страны, которую неоднократно посещал прежде и которая крайне близка его сердцу.
«Огромные перемены в жизни страны, и не только экономические, не только в благосостоянии народа, но и общая атмосфера, – сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – И все это при вашем руководстве».
Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь приурочен с торжествами по случаю 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.
Глава государства отметил, что патриарх Кирилл обрел заслуженный авторитет религиозного деятеля и богослова, чей каждодневный духовный труд способствует объединению верующих и утверждению высоких идеалов христианства.
Президент отметил, что глубоко уважает Патриарха Кирилла как мудрого пастыря Церкви Христовой и доброго друга Беларуси.
В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег. Выбор белорусского народа поддержал Пакистан. Лидер Пакистана передал белорусам наилучшие пожелания.
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