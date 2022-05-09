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«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая

09 мая 2022 08:06
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Новости Беларуси. В городе-герое Минске в честь Дня Победы пройдет более 150 праздничных мероприятий. Совсем скоро начнется центральное из них – шествие поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая-1

На площади Победы уже все готово встретить этот важный для нашего народа день. У монумента победы совсем скоро завершится шествие поколений. Его участниками стали студенты и школьники, которые гордо называют себя патриотической колонной, а также все желающие пройти путь – полтора километра, символизирующих дорогу к победе. Люди двигаются с Октябрьской площади и менее чем через полчаса будут здесь, чтобы возложить цветы. Ожидается, что участие в памятной церемонии примет Александр Лукашенко. Впервые в рядах праздничного шествия по городу не идут наши ветераны. Они ожидают молодежь у монумента.

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«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая-4

Три дня назад я была в своем маленьком городке на кладбище воинам победителям. И там памятник снесли, который так долго стоял. И как душа плакала. И это все идет по всей Литве. Это очень грустно, что мы так ломаем историю. Я говорю всегда: когда власть воюет с мертвыми – это значит, что власть очень-очень временная. И мы обещали: мы сегодня здесь с вами, и мы будем радоваться, плакать и вспоминать. Спасибо вам за большой праздник. Поздравляем вас всех от имени литовцев, которые вас любят.

«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая-7

Праздник – он как ось. Как титановая ось, на которую формируется даже души. Это сила народа, это иммунитет народа. Это иммунитет духовный и защитный. Я в очень-очень серьезном смысле: это надо беречь, потому так хотят все стереть это все. А я здесь еще потому, что меня кто-то хочет заставить думать так, как я не хочу.

«Мы будем радоваться, плакать и вспоминать». Литовцы приехали в Беларусь отметить 9 Мая-10

На площадь Победы приходит все больше людей, многие с семьями. В руках белорусов портреты их родных, память о подвиге которых теперь живет в новых поколениях. Кульминация шествия ожидается уже совсем скоро. Наша съемочная группа остается работать на площади Победы, чтобы держать нас в курсе событий.

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# Великая Отечественная война # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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