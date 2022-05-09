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«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте

09 мая 2022 07:40
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Новости Беларуси. «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь». Эти и другие известные песни можно было услышать в исполнении иностранных студентов в Гомеле. В Белорусском государственном университете транспорта прошел фестиваль военно-патриотической песни, в котором участвовали представители 13 вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в репортаже Анны Корольчук.

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте-1

Салах Мохамед в Беларуси уже шестой год, заканчивает магистратуру по специальности «инженер-нефтяник». Он единственный египтянин в своем университете и единственный представитель страны на фестивале военных песен.

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте-4

Салах Мохамед, студент Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:
Я слышал, что Беларусь – хорошая страна, там добрые люди, потому я сюда приехал. Русский язык вначале тяжело было учить, потом стало все хорошо. Песня – конечно, жалко, говорит о любви, но мне очень нравится, я понимаю, что это такое.

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте-7

В соседнем зале к выступлению готовится группа студенток из Китая. Девушки приехали из провинции Шаньси, учатся на 2-м и 4-м курсах. Китаянкам нравится, как в Беларуси отмечают День Победы. Больше всего впечатлений от военного парада в Минске, где оркестр барабанщиков напомнил им о родине.

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте-10

Анна Корольчук, корреспондент:
Китай, Индия, Бразилия, Марокко. Студенты из 12 стран около месяца учили тексты советских песен, чтобы приобщиться к нашей культуре и накануне праздника узнать больше о цене той самой Великой Победы. И пусть русский язык для многих из них сложен, но так молодежь показывает уважение к историческому наследию Беларуси.

«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте-13

В холле гостей ждала выставка национальных культур, военная литература и угощение в виде солдатской каши. Фестиваль военно-патриотической песни в Гомеле проходит в четвертый раз. В 2020-м его пришлось пропустить из-за пандемии. С каждым годом к нему присоединяются все больше участников, кто не может приехать, отправляют записи онлайн. Так, группа из железнодорожного колледжа Гуанчжоу прислала запись «Катюши», значит, выходим на международный уровень.

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# День Победы # общество # Салах Мохамед # Анна Корольчук # Фотофакт

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