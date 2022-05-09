«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». Иностранные студенты исполнили военные песни. Послушайте

Новости Беларуси. «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь». Эти и другие известные песни можно было услышать в исполнении иностранных студентов в Гомеле. В Белорусском государственном университете транспорта прошел фестиваль военно-патриотической песни, в котором участвовали представители 13 вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

Салах Мохамед в Беларуси уже шестой год, заканчивает магистратуру по специальности «инженер-нефтяник». Он единственный египтянин в своем университете и единственный представитель страны на фестивале военных песен.

Салах Мохамед, студент Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:

Я слышал, что Беларусь – хорошая страна, там добрые люди, потому я сюда приехал. Русский язык вначале тяжело было учить, потом стало все хорошо. Песня – конечно, жалко, говорит о любви, но мне очень нравится, я понимаю, что это такое.

В соседнем зале к выступлению готовится группа студенток из Китая. Девушки приехали из провинции Шаньси, учатся на 2-м и 4-м курсах. Китаянкам нравится, как в Беларуси отмечают День Победы. Больше всего впечатлений от военного парада в Минске, где оркестр барабанщиков напомнил им о родине.