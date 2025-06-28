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Новости по тегу #Саломе Зурабишвили

Запад целенаправленно ставит потомков нацистов на руководящие посты – Захарова
28 июня 2025 09:25

Запад целенаправленно ставит потомков нацистов на руководящие посты – Захарова

Бывший президент Грузии Зурабишвили трудоустроилась в США
08 января 2025 17:06

Бывший президент Грузии Зурабишвили трудоустроилась в США

Премьер-министр Грузии пригрозил президенту уголовным делом
23 декабря 2024 07:43

Премьер-министр Грузии пригрозил президенту уголовным делом

Ситуация в Грузии – Зурабишвили призвала школьников присоединиться к уличным демонстрациям
08 декабря 2024 17:51

Ситуация в Грузии – Зурабишвили призвала школьников присоединиться к уличным демонстрациям

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия, даже когда они истекут
01 декабря 2024 08:18

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия, даже когда они истекут

Парламент Грузии: выборы президента должны состояться до конца 2024-го
25 ноября 2024 13:34

Парламент Грузии: выборы президента должны состояться до конца 2024-го

Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов
19 ноября 2024 06:14

Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов

Азарёнок: грузины, пора вспомнить Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича – давите эту плесень!
02 ноября 2024 18:30

Азарёнок: грузины, пора вспомнить Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича – давите эту плесень!

ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках
29 октября 2024 18:22

ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?
27 октября 2024 17:26

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?

Президент Грузии Зурабишвили призвала провести референдум по закону об иноагентах
29 мая 2024 21:27

Президент Грузии Зурабишвили призвала провести референдум по закону об иноагентах

В США представили законопроект о санкциях против Грузии
25 мая 2024 16:40

В США представили законопроект о санкциях против Грузии