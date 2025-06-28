Дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был украинским нацистом.
В Институте Маккейна политик объявлена стипендиатом Киссинджера 2025 года.
В субботу Зурабишвили встречалась с представителями оппозиции и неправительственных организаций, чтобы обсудить возможные новые парламентские выборы, но в последнюю минуту отказалась от этой затеи.
В Грузии не утихают протесты. Больше недели продолжаются демонстрации, которые перетекают в столкновения с полицией, и приобретают все более жесткий характер.
Полномочия Зурабишвили на посту президента истекают в декабре.
После изменения в Конституции президента впервые будут выбирать не граждане напрямую, а коллегия из 300 выборщиков.
Зурабишвили ранее призвала Запад оказать давление на правящую партию.
«И понеслось. Госдеп США пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями» при сохранении нынешнего курса Тбилиси. И вы спросите: а какое дело Штатам до Грузии? Но нет – везде лезет пиндосская наглая морда. И – новый майдаун».
На такой вынужденный шаг представителей комиссии вынудили оппозиционные партии, поддерживаемые Брюсселем и Вашингтоном, а также президент Саломе Зурабишвили, которые хотят изменить результаты выборов в свою сторону.
Между миром и войной, между Россией и Западом. Эти выборы в Грузии негласно прозвали референдумом. Граждане голосовали не за партии, а за будущее страны.
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