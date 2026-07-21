«Будем с хлебом – будем жить». Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. Прогнозируется валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели и задал планку: со следующей недели нужно убирать не меньше 6 % площадей в день.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мировая турбулентность, военные конфликты, а белорусы убирают хлеб. Во Дворце Независимости самое важно совещание этого лета – селектор по уборочной.

«Свая зямля – вось што аснова!» – это нарратив белорусской идеи. Сколько раз пытались вбить погребальный гвоздь в сельское хозяйство Беларуси и холмик насыпать: «сфера услуг». Бедный народ на все будет согласен. В этом вся западная политика. Но в 90-е наелись «ножек Буша» и деликатесов из Biedronka. Свой хлеб – это не только из экономической категории. Это независимость. Мы цивилизация хлеба, это исконный уклад наших предков. Работы нет, пустые полки, «зайчики» в карманах – какой Беларусь подошла к первым выборам Президента, читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уборка урожая – одна из самых главных тем в стране. Когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных политиков почти отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Уборочная страда – это ведь не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом ‒ будем жить.

Битва за урожай осталась лишь в архаичных журналистских текстах. В целом агропромышленный комплекс на приличном уровне, мы среди мировых молочных держав. Но хорошие итоговые цифры расслабляют. А порой аномальные погодные капризы возвращают к реалиям. Мы в зоне рискованного земледелия, но это не отменяет решение Первого: рекордный урожай 2025 года теперь база. «Вами страна гордится, и я прежде всего». Президент обратился к белорусским аграриям.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В этом году погода немножко другая, но она способствует развитию сельскохозяйственных растений. Мы видим, что урожай в 2026 году будет не меньше рекордного прошлогоднего, но к этому люди готовятся. Не просто ждут погоды, а готовятся заранее. Уже сейчас планируем, как и что будем получать в 2027-м, на что делать ставку.

Сложность этого года – аграриям как кризисным менеджерам надо работать в условиях многозадачности. На одном поле уборка озимых зерновых, на другом – ярового рапса. Через дорогу заготовка с трав, а затем целый шлейф работы – уже озимые культуры надо сеять. Александр Лукашенко:

Грамотно все спланировать – задача всей вертикали: от агронома, директора сельскохозяйственной организации до губернатора и правительства. На сегодняшний день мы достаточно точно определились по объему посевных площадей и уборке зерновых колосовых, рапса, кукурузы и так далее (подробности).

Сильные управленческие модели открыто говорят о недостатках. Плюрализм мнений и фактов. Глава госконтроля, как всегда, превосходен: аналитика, цифры, яркие детали. Подробности здесь.

Не ставя под сомнение объективность проверок, Президент напомнил про самые образцовые области. Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

По выявленным Комитетом госконтроля фактам к ответственности привлечено около 80 должностных лиц. «Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко о недостатках уборочной.

Этот селектор отражает нерв времени и касается не только аграриев – всех. Связисты «Белтелекома» поддерживают связь со всей страной – любой район онлайн. А журналистам надо донести все главные посылы Первого обществу. Президент еще раз о честном подходе и криминальной «классике». Читайте здесь. А самая аппетитная тема для АПК – нехватка кадров. Решают по-разному. А выходит – по-всякому. Александр Лукашенко:

Значит всех чиновников области, района и правительство туда, на технику. Не просто ходить контролировать. Контролеров у нас хватает. На технику! (подробности).

Страда касается всех: правительства, спикеров парламентов, руководства силовых ведомств. И к ним есть вопросы. Те, кто должен контролировать процесс, сами замарались цветным топливом. Лукашенко рассказал о «крышевании» правоохранителями расхитителей топлива. Вопрос по топливу, как и по удобрениям, постоянный. Александр Лукашенко:

Когда вернете, тогда будем разговаривать на эту тему. Я вас в прошлом году предупреждал: долг платежом красен. Взяли – верните.

Генерал-губернатор к уборочной готов. Замечания госконтроля учтены. Сроки уборки не затянуты. Образно говоря, ремни и на комбайнах подтянуты. Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Уборка озимого ячменя завершена практически: 36,7 тысяч гектаров, 99,6 %. Намолочено 219 тысяч тонн. Урожайность почти 60 – 59,8. Подробности здесь. Интересно наблюдать за тем, как критикуют столичных начальников, но страдает и коллективная ответственность всех. Это не стеб, это не хайп, это наш фронт. Зерновой и трудовой. А может ведь быть другой! Лукашенко: всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу!

На юге жарко даже во время дождей. Не успевают зерносушильные комплексы, занимаются плющением зерна. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Уважаемый Александр Григорьевич, кроме сушилок мы еще в этом году задействуем плющилки. Сплющено 8 тысяч тонн зерна. Это в пять раз больше уровня прошлого года. Действительно, влага, в которой начинали уборку, возможность обкатать комбайны, сплющить зерно. В прошлом году мы купили 60 плющилок. И в этом году их задействуем в полной мере. Даже вот сейчас идут дождики, возможность на час-два раньше выйти, заплющить и работать дальше, а потом остальное пускать на сушильное хозяйство. Спасение для влажного зерна – метод плющения. Агрофирма имени Лебедева уже второй сезон работает по этой новой технологии. В 2025 году здесь начинали с плющения тритикале, в этом расширили масштабы.

Михаил Асютин, директор филиала «Агрофирма имени Лебедева» предприятия «Гомельэнерго»:

Посевные площади увеличились в два раза, соответственно, и на молот зерна увеличился практически в два раза. В 2026 году мы плющим зерно ячменя озимого. Урожайность 46 центнеров. 2200 тонн мы намолотили, 1200 мы высушили, 1000 тонн планируем заплющить. На сегодня уже заплющено 500 тонн. Всего в текущем сезоне «в рукава» планируют заложить 1700 тонн зерна. В зависимости от влажности сырья применяются как биологические, так и химические консерванты. В хозяйстве подчеркивают: препараты белорусского производства. Опыт прошлого года доказал не только экономическую, но и зоотехническую эффективность технологии.