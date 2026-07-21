«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко о недостатках уборочной

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. Не ставя под сомнение объективность проверок, Президент напомнил про самые образцовые области.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

По выявленным Комитетом госконтроля фактам к ответственности привлечено около 80 должностных лиц. Для оперативного устранения выявленных недостатков проинформированы местные органы власти и правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Василий Николаевич, а как дела в вашей области, за которую вы отвечаете как уполномоченный Президента? Василий Герасимов:

Все те вопросы, которые перечислил... Александр Лукашенко:

Конкретно. Как работает Гродненская область? Василий Герасимов:

Последний раз мы собирались в понедельник, 20 июля, с утра обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Меры принимаем к конкретным должностным лицам, конечно.