«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко о недостатках уборочной
В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Не ставя под сомнение объективность проверок, Президент напомнил про самые образцовые области.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
По выявленным Комитетом госконтроля фактам к ответственности привлечено около 80 должностных лиц. Для оперативного устранения выявленных недостатков проинформированы местные органы власти и правительства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Василий Николаевич, а как дела в вашей области, за которую вы отвечаете как уполномоченный Президента?
Василий Герасимов:
Все те вопросы, которые перечислил...
Александр Лукашенко:
Конкретно. Как работает Гродненская область?
Василий Герасимов:
Последний раз мы собирались в понедельник, 20 июля, с утра обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Меры принимаем к конкретным должностным лицам, конечно.
Александр Лукашенко:
Великий поэт еще про нас говорил, что мы «прозаседавшиеся». Вместо того чтобы на местах принимать меры, мы заседаем. Поэтому премьер-министру и вам предстоит в течение этой и следующей недели принять самые жесткие меры по всем недостаткам.
И не надо думать, что мы останемся без кадров. Всех, кого вы там повыгоняете на местах, должны с вашего разрешения трудоустроиться на другую работу. Если захотят в Польшу, пожалуйста, пусть едут в Польшу. Но вот этого бардака терпеть никто не будет. Тем более не мне вам объяснять, чего стоит нам топливо, запчасти, техника в наше время. И спокойствие обеспечить, и безопасность.
Вот я попрошу министра обороны, чтобы он вам рассказал, что вокруг происходит. А у нас в стране пьянки, воровство и бардак. Этого быть не должно. Поэтому у вас время (эта неделя и следующая) принять жесточайшие меры и доложить. В том числе доложите мне по уполномоченным Президента, которые работают.
Витебская область, Витебск. Но у нас там руководители парламента отвечают за эту область. Новый губернатор там. Сколько мы будем тут молоть языком про эту Витебскую область? Вы меня поняли. Поэтому принимайте меры и докладывайте.
Читайте также:
Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик
Лукашенко рассказал о «крышевании» правоохранителями расхитителей топлива
Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу