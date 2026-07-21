Удары по НПЗ, портам и зерновым коридорам РФ – как это отразится на белорусских аграриях?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ. Андрей Лазуткин, политолог:

Наверное, главный фактор уборочной – это топливо. Еще с советских времен и в России, и в Беларуси НПЗ рассчитаны в первую очередь на дизель – для нужд сельского хозяйства и армии. Дизельного топлива мы сегодня производим примерно в два раза больше, чем бензина. Так что в России даже на фоне общих проблем с НПЗ ситуация с дизелем лучше, поэтому уборочная идет по плану, несмотря на трудности. Однако проблема не в наличии топлива, а в логистике. Если легковая машина может подождать в очереди на заправке, то простой комбайна – это пропущенные сроки уборки и потеря урожая. В этом году был холодный май, сроки сместились на одну-две недели, а далее начались перебои в работе НПЗ. А поскольку в России много мелких частных фермеров, ситуация стала средством передела рынка, когда топливо бесперебойно получают в основном крупные игроки, а мелкие хозяйства и частные АЗС испытывают трудности.

Андрей Лазуткин:

А если фермер покупает дизель по слишком высокой цене – по грубому расчету это более 250 российских рублей за литр, или примерно 9 белорусских рублей, – то с этой отметки уборка зерна становится нерентабельной. Однако такая цена дизеля была разовой лишь во время пика спекуляций. В остальной части РФ ценник на дизель сегодня в 2-3 раза ниже, поэтому угрозы нет: наш союзник справляется. Вторая проблема уборочной для южных регионов России – это обстрелы портов и сухогрузов, которые возят зерно. Украина специально атакует дронами зерновой коридор Дон – Азов, где находятся мелководные порты. Именно по ним самым коротким путем вывозилось примерно четверть всего экспорта зерна и подсолнечного масла в Турцию. А теперь это зерно и масло надо перебрасывать на другие направления. К тому же может быть закрыт Керченский пролив, а из-за рисков дорожает страхование судов, что сказывается на рентабельности поставок. То есть фермеру надо либо задействовать автомобильные перевозки (но из-за стоимости дизеля рентабельность снова падает), либо создавать очередь на железной дороге в других портах, которые и так загружены в высокий сезон. Аграрии Беларуси намолотили 1 млн 220 тыс. тонн зерна.