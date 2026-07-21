Аграрии Минской области убрали 15,8% площадей зерновых и зернобобовых

В Минской области жатва-2026 вступила в активную фазу. По данным Минсельхозпрода, хлеборобы региона уже преодолели 15,8 % площадей, обеспечив страну караваем в 343 тысячи тонн. Средняя урожайность – 53 центнера с гектара, что выше прошлогодних показателей. Это свидетельствует о грамотной агротехнологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Стародорожском районе на уборке рапса задействовано около 40 комбайнов. Три единицы поступили в хозяйства в этом году. Готовы и 13 зерносушильных комплексов. В 2026-м озимый рапс морозы перенес хорошо, поэтому потерь нет, урожайность составляет 29 центнеров с гектара.

Александр Кореник, заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Стародорожского райисполкома:

В текущем году в сельскохозяйственных организациях предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади более 10 тысяч гектаров. 8 тысяч зерновых, также 1 650 гектаров рапса. Урожайность составляет более 38 центнеров с гектара, что на 2,6 центнера больше к уровню 2025 года.

В Минской области предстоит убрать более 400 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур без учета гречихи, проса и кукурузы. Сейчас активная фаза жатвы озимого рапса. Он занял свыше 100 тысяч гектаров.