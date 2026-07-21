Лукашенко подписал закон, оптимизирующий админпроцедуры по охране интеллектуальной собственности

Президент Беларуси подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращаются сроки проведения экспертиз и выдачи свидетельств на товарные знаки. Закон также четко регулирует порядок выплат ученым и авторам за использование их изобретений и научных трудов.

Важное новшество касается и телевидения. Теперь использовать музыкальные произведения в эфире общедоступных телеканалов, а также на крупных государственных и политических мероприятиях можно без предварительного согласия правообладателей. При этом авторам в обязательном порядке будут выплачивать вознаграждение.