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Лукашенко подписал закон, оптимизирующий админпроцедуры по охране интеллектуальной собственности

21 июля 2026 19:22
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Президент Беларуси подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сокращаются сроки проведения экспертиз и выдачи свидетельств на товарные знаки. Закон также четко регулирует порядок выплат ученым и авторам за использование их изобретений и научных трудов. 

Важное новшество касается и телевидения. Теперь использовать музыкальные произведения в эфире общедоступных телеканалов, а также на крупных государственных и политических мероприятиях можно без предварительного согласия правообладателей. При этом авторам в обязательном порядке будут выплачивать вознаграждение.

# Александр Лукашенко # Закон

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