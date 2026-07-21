Лукашенко: всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу!

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.

Интересно наблюдать за тем, как критикуют столичных начальников, но страдает и коллективная ответственность всех. Это не стеб, это не хайп, это наш фронт. Зерновой и трудовой. А может ведь быть другой!