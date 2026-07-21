Лукашенко: всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу!
В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Интересно наблюдать за тем, как критикуют столичных начальников, но страдает и коллективная ответственность всех. Это не стеб, это не хайп, это наш фронт. Зерновой и трудовой. А может ведь быть другой!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По кадрам. Ну чего мы будем в таком дефиците кадров надевать наручники? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин – прим. ред), поручение мое ему передайте: всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе.
Это не значит, что мы на кого-то нападать собираемся. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки. Гранатомет, пулемет – и туда. В распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник.
Александр Лукашенко:
И не забывайте о том, что у нас очень много подсобных работ, особенно на зернотоках и прочее. Но когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Потому что деревенские уже сегодня хлопцы и девчонки не те, что были раньше. Они уже ничем не отличаются от городских. Они не могут лопату от вил отличить. Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально этих школьников.
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