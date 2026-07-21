Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета
В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Прогнозируется валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели и задал планку: со следующей недели нужно убирать не меньше 6 % площадей в день.
«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко высказался о недостатках уборочной.
Этот селектор отражает нерв времени и касается не только аграриев – всех. Связисты «Белтелекома» поддерживают связь со всей страной – любой район онлайн. А журналистам надо донести все главные посылы Первого обществу.
Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.
Президент еще раз о честном подходе и криминальной «классике».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пьянки – это обычное дело. В ходе проверок выявлено под полторы сотни пьяных людей, которые не должны даже нюхать, не то что пить. Как всегда, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов.
По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Такие факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской, Могилевской областей. На мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину – управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.
Уборочный конвейер немного притормаживает техника. Даже металл требует к себе людского отношения.
Александр Лукашенко:
К качеству не должно быть никаких претензий. Я вам в Шклове говорил, что каждая бывшая сельхозтехника, райагросервис нынешний, должны стать дилерским (или каким там) центром ремонта. Для каждого: для МТЗ, «Гомсельмаша», для другой техники, хотя бы энергонасыщенной. Это закон!
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