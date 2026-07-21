Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. Прогнозируется валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели и задал планку: со следующей недели нужно убирать не меньше 6 % площадей в день. «Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко высказался о недостатках уборочной.

Этот селектор отражает нерв времени и касается не только аграриев – всех. Связисты «Белтелекома» поддерживают связь со всей страной – любой район онлайн. А журналистам надо донести все главные посылы Первого обществу. Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Президент еще раз о честном подходе и криминальной «классике».