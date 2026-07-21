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Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета

21 июля 2026 17:55
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В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. 

Прогнозируется валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели и задал планку: со следующей недели нужно убирать не меньше 6 % площадей в день.

«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко высказался о недостатках уборочной.

Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета-2

Этот селектор отражает нерв времени и касается не только аграриев – всех. Связисты «Белтелекома» поддерживают связь со всей страной – любой район онлайн. А журналистам надо донести все главные посылы Первого обществу. 

Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.

Президент еще раз о честном подходе и криминальной «классике». 

Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пьянки – это обычное дело. В ходе проверок выявлено под полторы сотни пьяных людей, которые не должны даже нюхать, не то что пить. Как всегда, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. 

По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Такие факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской, Могилевской областей. На мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину – управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета. 

Уборочный конвейер немного притормаживает техника. Даже металл требует к себе людского отношения. 

Лукашенко: управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета-6

Александр Лукашенко:
К качеству не должно быть никаких претензий. Я вам в Шклове говорил, что каждая бывшая сельхозтехника, райагросервис нынешний, должны стать дилерским (или каким там) центром ремонта. Для каждого: для МТЗ, «Гомсельмаша», для другой техники, хотя бы энергонасыщенной. Это закон!

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# Александр Лукашенко # Уборочная кампания

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