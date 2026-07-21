Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании

Страда – это не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент с самого начала напомнил о том, что государство сделало все необходимое для успешного проведения жатвы – виды на урожай неплохие. При соблюдении технологических регламентов и дисциплине можно получить необходимый результат. По словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. Сейчас на полях параллельно идет уборка зерновых и озимого рапса, а также второй укос трав. В ближайшее время начнется сев озимых культур. Президент отметил, что при грамотном планировании можно минимизировать потери. Это задача всей вертикали – от агронома до премьер-министра. Как обстоят дела в сельском хозяйстве и какие точечные изменения требуются прямо сейчас, 21 июля докладывают руководители агропромышленной сферы. Особое внимание – ключевым темам, среди которых готовность и ремонт техники, надежность зерносушильных комплексов и обеспеченность механизаторами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда за Брестскую область. По сравнению с 2025 годом, возможно, на две недели задержится развитие кукурузы. Накануне, обсуждая проблемы будущей уборки, я обозначал два главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров, я имею в виду активной нашей техники. Трактора, автомобили, комбайны, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, а за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99 %. Этого достаточно для полноценной уборки. В сельхозорганизациях страны имеется 6,8 тысячи зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем не все так радужно, как хотелось быть. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2 331 человека. Вместе с тем на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области – 485 механизаторов из необходимых 655. Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки, как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97 %. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1 660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая, снижению его класса. Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков и с учетом обильных дождей, умеренного потепления это будет непросто. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям.