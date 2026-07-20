Работы нет, пустые полки, «зайчики» в карманах – какой Беларусь подошла к первым выборам Президента

Знаковая дата в политическом календаре, во многом определившая судьбу суверенной Беларуси. 32 года назад в Овальном зале Дома правительства состоялась первая в истории страны церемония инаугурации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда, летом 1994-го, за молодого и решительного лидера Александра Лукашенко во втором туре проголосовали более 80 % белорусов. Это был внушительный кредит доверия, но одновременно колоссальный груз ответственности. Ведь страна фактически выбирала не просто главу государства, а сам путь спасения от неминуемого краха. Общество, уставшее от пустых обещаний, разгула преступности и тотальной неопределенности, остро нуждалось в порядке, сильной руке и социальной справедливости. Новому Президенту предстояло совершить то, что многим казалось невозможным: буквально заново собрать институты власти и удержать республику над бездной. Какими были те первые, самые сложные шаги? Из какой отправной точки начиналась современная белорусская государственность и почему присяга в Овальном зале навсегда вошла в учебники истории?

Июль 1994-го. Молодая республика балансирует на грани экономического дефолта. Инфляция измеряется тысячами процентов, заводы работают по два дня в неделю, а сельское хозяйство душит элементарный дефицит топлива и запчастей. Страна разрушается буквально на глазах. Люди растеряны: в карманах – купоны, «зайчики», впереди – полная неизвестность. В таком состоянии Беларусь подошла к первым в суверенной истории выборам Президента.

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вспоминая 90-е годы, это голодные годы, когда хочется есть, когда постоянно холодно, слякотно. Понимаете, когда страна выживает, то выживают все.

Во второй тур вышло два кандидата. Это действующий на тот момент премьер-министр Вячеслав Кебич и молодой политик Александр Лукашенко, изначально в которого мало кто верил. Ведь ему предстояло тягаться с политическими тяжеловесами того времени. Но главным ресурсом Лукашенко была не поддержка элит, а прямая опора на простых людей, что и помогло ему одержать просто оглушительную победу. Больше 80 % избирателей поддержали молодого лидера. Инаугурация состоялась 20 июля 1994-го. Она прошла достаточно сдержанно. Время требовало не праздников, а экстренных антикризисных мер и жесткой работы по спасению экономики.

Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:

Полистаем прессу 30-летней давности. Вот выпуск «Советской Белоруссии». Заголовок более чем лаконичный: «Народ сделал свой выбор. Теперь ваш ход, глава государства». По сути, это был ультиматум времени. От нового лидера ждали не политических манифестов, от которых откровенно устали, а конкретных решений: как запустить конвейеры и чем кормить людей. Первый ход был сделан в сторону железной дисциплины и порядка.

Но проводить экономические реформы мешали бесконечные политические склоки. Верховный Совет тех лет превратился в площадку для выяснения отношений. Шли постоянные споры о символике, языке, устраивались дебаты ради дебатов, бездумно блокировали законы. Молодому Президенту пришлось буквально продавливать решения, вспоминает непосредственный участник тех событий Владимир Дражин. Он выступал одним из архитекторов белорусской социально-экономической модели.

Владимир Дражин,депутат Верховного Совета XII созыва, заместитель премьер-министра Беларуси (2001-2006 гг.):

Я в свое время 12 лет работал на Белорусском автомобильном заводе. И хорошо помню 90-е годы, когда БЕЛАЗ подошел к такому рубежу, что без инвестиций и новейших технологий большегрузные машины не будут востребованы в мировом пространстве. И вот тогда глава государства прибыл на Белорусский автозавод и, советуясь прежде всего с руководством завода и коллективом трудовым, а он большой был, 8 тысяч работающих, приняли решение, что нужно найти возможность инвестировать. По тем временам 88 миллионов долларов. Под гарантии правительства был взят кредит зарубежный, и БЕЛАЗ получил второе дыхание.

Так было и по другим направлениям и крупным заводам. МТЗ, «Гродно Азот», «Интеграл» – оппозиция предлагала все и всех немедленно приватизировать и продать. Одновременно с промышленностью спасать пришлось и сельское хозяйство. Западные эксперты наперебой советовали убрать колхозы и совхозы, раздать землю фермерам. Беларусь категорически отказалась от «шоковой терапии».

Так вот приватизация. Есть сегодня предприятия, которые мы должны разгосударствить, создать акционерные общества. То есть разделить по стоимости это предприятие, отдать рабочему человеку, остальное сохранить за государством. Если кто-то копейку хорошую принесет и вложит – возьми эти акции. Но ты привези на МАЗ и МТЗ и вложи 100 миллионов долларов. И возьми эти акции. Будешь получать дивиденды. Но когда ничего не вложил, почему ты должен получить это предприятие или его часть? Что мы от этого будем иметь?!

Для Беларуси этот путь означал бы мгновенное уничтожение государства: массовую безработицу, разгул олигархата и в конечном счете потерю суверенитета. Лукашенко прекрасно понимал это, а потому не переставал выступать на стороне тех, кто поверил в него и ему. Слушал в первую очередь свой народ. Владимир Дражин:

Посещая промышленные предприятия, предприятия строительного комплекса, аграрного комплекса, он связывал себя тесно с запросами народа. И народ его поддерживал. И те группы националистические, радикальные, которые были, они понимали, что не могут сравниться или победить в этом противостоянии. Мы можем уверенно сказать о том, что глава нашего государства является народным Президентом нашей независимой и суверенной Республики Беларусь. А вот сторонники «свободного рынка» пошли по другому пути. Яркий пример – Молдова. Поверив западным кураторам, Кишинев уничтожил крупные аграрные хозяйства, ради европейских кредитов закрыл заводы. Сегодня Молдове приходится несладко. Экономика в кризисе, местное производство задушено импортом из ЕС. Сотни тысяч молдаван уехали на заработки. А некогда цветущая республика превратилась в одну из самых бедных точек Европы, выживающую только за счет новых кабальных кредитов. «Брать пример с Беларуси мы уже не можем». Игорь Додон оценил текущую ситуацию в Молдове.

Игорь Додон, президент Молдовы (2016-2020 гг.):

Были разные эксперименты: экономические, социальные. В Молдове, к примеру, развалили экономику полностью. Бывшие колхозы уничтожили. Но в Беларуси удалось все это сохранить и приумножить. Я был на многих предприятиях белорусских, в разных регионах. Видел инфраструктуру, видел дороги. Я знаю про социальные стандарты Беларуси. Во многих странах не только бывшего СССР, но и Европейского союза таких стандартов нет. Поэтому главный залог, почему это произошло, потому что настоящие государственники были во власти и была политическая стабильность.