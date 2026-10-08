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Новости по тегу #Юрий Горлов

В Минске состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси с послом Сьерра-Леоне в РФ и РБ
08 октября 2026 14:52

В Минске состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси с послом Сьерра-Леоне в РФ и РБ

Расплакалась от счастья! О чем говорил Президент с начальником МТК сельхозпредприятия «Говяды»
18 сентября 2026 16:58

Расплакалась от счастья! О чем говорил Президент с начальником МТК сельхозпредприятия «Говяды»

Уборочная, сев озимых культур и госзаказ. Горлов поделился подробностями доклада Президенту
02 сентября 2026 13:49

Уборочная, сев озимых культур и госзаказ. Горлов поделился подробностями доклада Президенту

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов
02 сентября 2026 10:38

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов

Горлов: выручка от экспорта сельхозпродукции может превысить 11 млрд долларов по итогам 2026-го
17 августа 2026 16:42

Горлов: выручка от экспорта сельхозпродукции может превысить 11 млрд долларов по итогам 2026-го

Горлов отметил положительную динамику по сохранности крупного рогатого скота
17 августа 2026 13:54

Горлов отметил положительную динамику по сохранности крупного рогатого скота

Ход уборочной кампании и сев озимых: Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода
17 августа 2026 13:46

Ход уборочной кампании и сев озимых: Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Каждый центнер – вклад в стабильные надои и привесы! Узнали о ходе уборочной кампании в Беларуси
12 августа 2026 17:55

Каждый центнер – вклад в стабильные надои и привесы! Узнали о ходе уборочной кампании в Беларуси

Новая схема для АПК: Президент поддержал кардинальные изменения по удобрениям
11 августа 2026 16:45

Новая схема для АПК: Президент поддержал кардинальные изменения по удобрениям

«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси
11 августа 2026 10:42

«Лучше для сельхозкультур года у нас не было» – Лукашенко оценил ход уборочной кампании в Беларуси

Белорусские аграрии готовы к севу озимых культур – Горлов
03 августа 2026 16:41

Белорусские аграрии готовы к севу озимых культур – Горлов

Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова
03 августа 2026 13:47

Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова