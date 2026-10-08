Новости по тегу #Юрий Горлов

Стороны обсудили шаги по развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе.
Президент пообещал помощь той, кто возвращает веру, что не все потеряно и все возможно, даже когда приходится работать вопреки.
О ключевых вопросах уборочной, масштабной кампания по севу озимых культур и созданию стратегического продовольственного резерва Президенту доложил министр сельского хозяйства и продовольствия.
Лукашенко заслушал доклады Турчина, Горлова, Исаченко, Рогожника и Крупко.
Ход уборочной кампании, сев озимых, переработка сельхозпродукции, а также меры по обеспечению сохранности скота и динамика экспортных продаж. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова.
Вопрос падежа скота на личном контроле Президента. Бороться за сохранность молодняка решено в том числе путем строительства современных профилакториев.
Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Подробности масштабной работы министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал журналистам по итогам доклада.
Нынешняя жатва идет с заметным опережением прошлогоднего графика. И это тот случай, когда скорость – не просто погоня за рекордами, а жесткая производственная необходимость, позволяющая рационально использовать каждый погожий день и убрать зерно без потерь.
В следующем году закупки удобрений планируется увеличить на 18%, а общий объем финансирования приблизится к 3 миллиардам рублей. Президент поддержал новый механизм, при котором половину затрат берет на себя республиканский бюджет, остальное – хозяйства, регионы и кредитные ресурсы.
Александр Лукашенко собрал руководство Совмина и губернаторов регионов на совещание во Дворце Независимости.
Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия.
Как отметил глава Минсельхозпрода, в Беларуси убрано более половины площадей, а общий намолот превысил 4 миллиона 600 тысяч тонн.
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