Лукашенко объяснил, зачем специалисты из Узбекистана едут в Беларусь

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в целом и белорусская система, и аграрно-промышленный комплекс привлекает официальный Ташкент работать даже в северных регионах страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мужики, меньше 6 % в день со следующей недели убирать нельзя. 6 % это самый минимум, но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как синоптики нам обещают, будет дождь. Но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать, и без потерь.

Александр Лукашенко:

Порядок должен быть, система. У нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе (это все под контролем) мы их возьмем на работу в Беларусь, как своих людей. Для того чтобы не столько заработать деньги – как тут некоторые переводят: ах, 500 долларов (не только, чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую) – а произвести мясо, молоко. Будете производить сами, узбеки вместе с нашими. Произвели мясо, молоко, мы им продадим на их рынке. Вот отсюда и заработная плата.

И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, 5 000 долларов или еще что-то, тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, еще на каких-то направлениях где-то работать и получить большущую зарплату.

К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем больше товаров произведут, тем больше зарплата. И они могут распоряжаться так, как они хотят.

Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги. Вот и весь ответ. Если вам не надо, Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская области, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать.

– Очень надо, товарищ Президент.

Селектор длился два часа. Хронометраж подчеркивает, спрессовано не только время Первого.

Александр Лукашенко:

Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. А как вы будете выполнять, мы умеем это делать. Главное – организация и дисциплина.

У белорусских героев руки пахнут хлебом, а не тротилом. Так давайте стараться, чтобы и дальше сохранить такой аромат.

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