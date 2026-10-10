Новости по тегу #Уборочная кампания

В 2026 году на помощь пришли учащиеся Оршанского железно-дорожного колледжа – всего более полутысячи человек. Еще недавно ребята собирали яблоки в саду, а сейчас занялись сортировкой картофеля.
Сельхозпредприятия Беларуси сейчас активно убирают сахарную свеклу. Корнеплоды грузят на 23 станциях Белорусской железной дороги.
В числе передовиков – южные районы: Слуцкий, Любанский и Солигорский. Урожайность – 79 центнеров с гектара, а темпы уборки вдвое превышают прошлогодние показатели. На полях задействовано 530 зерноуборочных комбайнов.
Всего в Минской области намолочено 2 миллиона 545 тысяч тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы.
Аграрии Минской области ведут активную уборку выращенного урожая: все внимание на поля с кукурузой, свеклой и картофелем.
В регионах мобилизованы все ресурсы. Хорошая техническая оснащенность хозяйств, запас качественных семян, минеральных удобрений и опытные механизаторы – все это позволяет проводить работы в оптимальные агротехнические сроки.
В Малоберестовицком элитхозе на испытании новый сорт отечественной селекции «Умка» превзошел все ожидания: получают с гектара около 700 центнеров.
В Малоберестовицком элитхозе Гродненской области новый сорт отечественной селекции «Умка» превзошел все ожидания: с одного гектара здесь получают около 700 центнеров клубней.
Активно идет уборка и в Борисовском районе. В филиале «Большие Новоселки» под культуру отведено 2 700 гектаров.
В центре внимания – все нюансы осенних полевых работ. Прокуроры оценили ход уборки кукурузы и проверили, как соблюдаются технологии при заготовке кормов или хранении зерна.
Экономика фермерских хозяйств просто рухнула: цена на дизель взлетела почти вдвое – до 1,80 евро за литр, а стоимость удобрений выросла более чем в два раза.
В хозяйстве «Великосельское-Агро» под культуру отведено около 750 гектаров – уже убрана примерно треть площадей.
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