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Новости по тегу #Уборочная кампания

Первая зарплата и шаг к личным целям! Как студенческие отряды помогают аграриям Оршанского района?
10 октября 2026 08:36

Первая зарплата и шаг к личным целям! Как студенческие отряды помогают аграриям Оршанского района?

Белорусская железная дорога перевозит сахарную свеклу: план – более 2 млн тонн
09 октября 2026 15:33

Белорусская железная дорога перевозит сахарную свеклу: план – более 2 млн тонн

В Минской области намолочено более 124 тыс. тонн зерна кукурузы
08 октября 2026 14:11

В Минской области намолочено более 124 тыс. тонн зерна кукурузы

Аграрии Минской области намолотили более 107 тыс. тонн зерна кукурузы
07 октября 2026 14:06

Аграрии Минской области намолотили более 107 тыс. тонн зерна кукурузы

Как аграрии Минской области справляются с уборкой урожая? Побывали на сельхозпредприятиях
05 октября 2026 11:23

Как аграрии Минской области справляются с уборкой урожая? Побывали на сельхозпредприятиях

Белорусские аграрии выходят на финишную прямую осенней посевной
05 октября 2026 05:42

Белорусские аграрии выходят на финишную прямую осенней посевной

«Сапфир», «Умка» и «Бриз». В Малоберестовицком элитхозе возделывают 18 белорусских сортов картофеля
03 октября 2026 16:54

«Сапфир», «Умка» и «Бриз». В Малоберестовицком элитхозе возделывают 18 белорусских сортов картофеля

«Умка» бьет рекорды: в Гродненской области собирают до 700 центнеров картофеля с гектара
03 октября 2026 10:42

«Умка» бьет рекорды: в Гродненской области собирают до 700 центнеров картофеля с гектара

Аграрии Минской области намерены заготовить более 3,5 млн тонн кормов
02 октября 2026 14:38

Аграрии Минской области намерены заготовить более 3,5 млн тонн кормов

В Гомельской области прокуроры провели рейд по предприятиям АПК – все нарушения взяты на контроль
01 октября 2026 18:08

В Гомельской области прокуроры провели рейд по предприятиям АПК – все нарушения взяты на контроль

Фермеры Италии протестуют с 25 сентября – люди месяцами работают себе в убыток
01 октября 2026 16:53

Фермеры Италии протестуют с 25 сентября – люди месяцами работают себе в убыток

Аграрии Брестской области активно убирают кукурузу на зерно и семена
29 сентября 2026 07:27

Аграрии Брестской области активно убирают кукурузу на зерно и семена