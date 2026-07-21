Спасали людей в дыму и на воде – как прошли соревнования среди юных пожарных в «Зубренке»?

Летний сезон 2026 в «Зубренке» насыщенный. Голоса, смех и музыка – третья смена в разгаре. Она собрала самых активных и целеустремленных ребят. Среди них – отличники учебы, победители олимпиад, спортсмены, музыканты – звезды своего поколения. «Зубренок» – настоящая сцена для молодежи из множества стран, где каждый может проявить свои таланты и способности.

В Минской области этим летом школьников со всех уголков страны принимает 25 стационарных лагерей. Только в «Зубренке» за пять смен отдохнет около семи тысяч ребят. Для них организован насыщенный досуг: экскурсии, кинопоказы, спортивные и творческие мероприятия. Как проходят красочные будни у ребят? Об этом расскажут в программе Центральный регион.

В этом году центр принял 19-й Международный слет юных спасателей-пожарных, в котором участвовали команды из шести стран. На протяжении шести дней ребята соревновались. Каждый этап был максимально приближен к реальным ситуациям. Команды искали пострадавших в густом дыму, ликвидировали химические аварии, спасали людей на воде и работали на завалах. Каждое испытание было настоящим вызовом, проверяющим не только физическую подготовку, но и командный дух.

Белорусская команда показала и мастерство, и сплоченность. Их слаженность позволила занять первое место на разных этапах. Их творческий подход к испытанию «Визитная карточка» произвел фурор. На сцене в национальных костюмах школьники перенесли зрителей в мир белорусских традиций, показав красоту и глубину праздника Ивана Купалы.

По результатам всех этапов бронзовые медали были вручены команде из России. Заслуженное серебро – у ребят из Узбекистана. Но абсолютным победителем слета и обладателем главного кубка стала команда Республики Беларусь.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Важно не только стать лучшим на подобном слете, а важно показать пример, заложить фундамент безопасности для будущих поколений. Ребята действительно в полной мере показывают пример для взрослых, как надо дружить, как надо соревноваться, как надо относиться к вопросам безопасности. И для нас важно, что площадкой для этого становится в очередной раз Республика Беларусь. Все достойно команды выступили, все показали высокий уровень подготовки, и, наверное, это самое главное в нашем международном слете.

Произошла смена поколений, безусловно, и многие из этих детей сегодня проходят службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. И не только в наших странах, но и во всех странах-участниках.