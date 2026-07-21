«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая
В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании.
Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На кону – экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Для укрепления отношений между аграриями и заводчанами – зарубежный опыт. В каждом районе сервисное представительство наших сельскохозяйственных брендов. Таков рецепт белорусского Батьки.
Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов. Читайте здесь.
А самая аппетитная тема для АПК – нехватка кадров. Решают по-разному. А выходит – по-всякому.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В каждом десятом проверенном хозяйстве нет закрепленных механизаторов. Один человек на две-три машины. Цитата с полей: «Должен быть экипаж: механизатор, комбайнер и помощник. У меня на это человек один сейчас». Решения остаются на бумаге. Привлечено лишь 91 % от дополнительно необходимых механизаторов. На фоне дефицита кадров, выпускники без должной подготовки. Некоторые отмечают: пришла молодежь, ужас, подготовки никакой, трактористы боятся садиться за руль. Начали объяснять, так они собрались, ушли домой. И не уволишь.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодняшний день к нам не пришло еще 113 человек. В Витебской области таких 59 человек. В Гродненской области – 54 человека. Это те люди, которые сегодня абсолютно не лимитируют и при любой возможности готовы хоть сегодня-завтра приступить к своим обязанностям, когда уже начнется массовая уборка. Они определенные эти люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть они сейчас вам не нужны?
– На сегодня нет такой необходимости. Ну что он придет, будет стоять на мехдворе без работы.
Александр Лукашенко:
Значит всех чиновников области, района и правительство туда, на технику. Не просто ходить контролировать. Контролеров у нас хватает. На технику! Зачем в райисполкоме 100 или 80 человек сидят? Зачем они там сидят? У нас было в советские времена достаточно людей в колхозах, совхозах. Но я помню, в райком вызвали: так, ты поедешь в колхоз «1 Мая», садись на гусеничный трактор, если на комбайне не можешь работать, иди работай на гусеничный. Я работал на гусеничном тракторе. Никакой не механизатор. День работал с механизатором, а дальше один.
Почему мы этот опыт не используем? Чего там в управлении сельского хозяйства сидеть, когда куча нерешенных вопросов. Пускай идет помощником на комбайн, на зерноток пусть идет помощником, учиться гайки крутить. Все должны быть мобилизованы. Мы можем не брать из Узбекистана людей. Зачем брать? Но тогда нам надо упираться. Нам надо работать.
Так у нас же высшие должностные лица, ответственные, которых Президент направил в области, а они там не бывают. Они в лучшем случае с губернатором переговорят: какие там у тебя проблемы. Губернатор им расскажет, какие у них проблемы. И он идет к Президенту с этим багажом. Вы что, с ума сошли?