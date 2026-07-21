«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На кону – экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.

Для укрепления отношений между аграриями и заводчанами – зарубежный опыт. В каждом районе сервисное представительство наших сельскохозяйственных брендов. Таков рецепт белорусского Батьки. Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов. Читайте здесь. А самая аппетитная тема для АПК – нехватка кадров. Решают по-разному. А выходит – по-всякому. Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

В каждом десятом проверенном хозяйстве нет закрепленных механизаторов. Один человек на две-три машины. Цитата с полей: «Должен быть экипаж: механизатор, комбайнер и помощник. У меня на это человек один сейчас». Решения остаются на бумаге. Привлечено лишь 91 % от дополнительно необходимых механизаторов. На фоне дефицита кадров, выпускники без должной подготовки. Некоторые отмечают: пришла молодежь, ужас, подготовки никакой, трактористы боятся садиться за руль. Начали объяснять, так они собрались, ушли домой. И не уволишь.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодняшний день к нам не пришло еще 113 человек. В Витебской области таких 59 человек. В Гродненской области – 54 человека. Это те люди, которые сегодня абсолютно не лимитируют и при любой возможности готовы хоть сегодня-завтра приступить к своим обязанностям, когда уже начнется массовая уборка. Они определенные эти люди. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть они сейчас вам не нужны? – На сегодня нет такой необходимости. Ну что он придет, будет стоять на мехдворе без работы.