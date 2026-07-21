Лукашенко рассказал о «крышевании» правоохранителями расхитителей топлива

Со следующей недели убирать не меньше 6 % в день – такое требование Александр Лукашенко озвучил во время селекторного совещания, посвященного вопросам жатвы. Особый акцент глава государства сделал на строжайшем соблюдении технологической цепочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на полях параллельно идет уборка зерновых и озимого рапса, а также второй укос трав. В ближайшее время начнется сев озимых культур. Такая многозадачность требует грамотного планирования и внимания всей вертикали – от агронома до премьер-министра. Президент подчеркнул – чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы – без кормов, а госзаказ был закрыт как положено, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без сбоев. Президент напомнил о том, что государство сделало все необходимое для успешного проведения жатвы – виды на урожай неплохие. При соблюдении технологических регламентов и дисциплине можно получить необходимый результат. По словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. Правительство прогнозирует валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Однако глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели. Страда – не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.

На селекторном совещании председатель КГК озвучил слабые места уборочной кампании. В числе проблемных вопросов – неготовность комбайнов и зерносушильных комплексов, факты приписок, отсутствие обменных фондов запчастей. Подобное отношение к делу Александр Лукашенко жестко раскритиковал, потребовав от контролирующих органов не просто фиксировать единичные случаи, а выявлять системные недоработки. Председателю КГК и премьер-министру поручено в течение этой и следующей недели принять самые жесткие меры по всем недостаткам. Отдельное предупреждение Президент озвучил в адрес любителей легкой наживы. Воровство в АПК Президент приравнял к саботажу и поставил перед МВД прямую задачу – искоренить это явление.