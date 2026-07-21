«Уборка озимого ячменя практически завершена». Караев – о ходе уборочной в Гродненской области

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На кону – экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Генерал-губернатор к уборочной готов. Замечания госконтроля учтены. Сроки уборки не затянуты. Образно говоря, ремни и на комбайнах подтянуты.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Уборка озимого ячменя завершена практически: 36,7 тысяч гектаров, 99,6 %. Намолочено 219 тысяч тонн. Урожайность почти 60 – 59,8.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше Пархомчика почти в два раза?
Юрий Караев:
Урожайность у нас всегда самая большая.
Александр Лукашенко:
Ну, понятно. Петр Александрович, слышишь?
Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Мы берем пример, Александр Григорьевич. Все, что лучшее есть у Гродненской области, мы впитываем с каждой уборочной кампанией. Подсматриваем, завидуем чуть-чуть. Просили дождя для себя, оказалось, наоборот, все в Гродненской области вылилось.
Юрий Караев:
Система такая: слева на странице замечания госконтроля, справа – принятые меры, докладывают мне с фото и видео отчетами, и контрольно-ревизионное управление мое уже это подвергает перепроверке, чтобы не было никакой профанации. Вот эти пьяные, которые попадаются каждый день, и проблема не изжита, на каждой сводке теперь уже моя резолюция – всех к 1 октября в ЛТП и замещать вот теми самыми трудовыми ресурсами, про которые мы говорим. Их уже несколько сотен есть.
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