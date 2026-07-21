«Уборка озимого ячменя практически завершена». Караев – о ходе уборочной в Гродненской области

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На кону – экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.

Генерал-губернатор к уборочной готов. Замечания госконтроля учтены. Сроки уборки не затянуты. Образно говоря, ремни и на комбайнах подтянуты.