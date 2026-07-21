«О БЕЛАЗе я услышала от папы» – пообщались с белоруской, которая работает на заводе больше 20 лет

Анна Меркушевич, корреспондент:

Когда огромный БЕЛАЗ готов покинуть завод и отправиться к заказчику, последний экзамен принимает хрупкая на вид женщина. Она мастер участка разборки автотехники в цехе разгрузки. Героиня рубрики «Белорусочки» – Татьяна Мослякова.

Интересный факт: чтобы техника надежно служила в карьерах, ее сначала разбирают. Контролируют каждый узел, каждое крепление, каждую гидравлическую жилку. Руководит этим серьезным процессом женщина спокойная, скрупулезная, с легкой улыбкой и стальным взглядом. В ее руках судьба техники, которые будут пользоваться в разных уголках мира.