«О БЕЛАЗе я услышала от папы» – пообщались с белоруской, которая работает на заводе больше 20 лет

Анна Меркушевич, корреспондент:
Когда огромный БЕЛАЗ готов покинуть завод и отправиться к заказчику, последний экзамен принимает хрупкая на вид женщина. Она мастер участка разборки автотехники в цехе разгрузки. Героиня рубрики «Белорусочки» – Татьяна Мослякова.
Интересный факт: чтобы техника надежно служила в карьерах, ее сначала разбирают. Контролируют каждый узел, каждое крепление, каждую гидравлическую жилку. Руководит этим серьезным процессом женщина спокойная, скрупулезная, с легкой улыбкой и стальным взглядом. В ее руках судьба техники, которые будут пользоваться в разных уголках мира.
Татьяна Мослякова, мастер участка цеха отгрузки готовой продукции:
Я пришла на наше предприятие на практику более 20 лет назад. Работала маляром после Жодинского профлицея. Потом спустя годы работы мне стало интересно, я захотела вырасти в плане карьеры. Пошла учиться, получила высшее образование. После окончания вуза мне предложили должность. Мы подготавливаем наши карьерные самосвалы к отгрузке. К нам приходит на участок готовый БЕЛАЗ, мы его разбираем на детали для того, чтобы впоследствии погрузить на железнодорожную платформу и отправить наш продукт к заказчику. В среднем для одного БЕЛАЗа уходит три-четыре платформы. Это зависит от заказа, если с колесами, без колес. Мы разбираем не только карьерные самосвалы, но и спецтехнику – бульдозеры, погрузчики, подземные машины.
Подробности в видео.