В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.

Сильные управленческие модели открыто говорят о недостатках. Плюрализм мнений и фактов. Глава госконтроля, как всегда, превосходен: аналитика, цифры, яркие детали.