«Вышел в поле и сломался». В КГК рассказали о схемах с «неработающими комбайнами»

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Сильные управленческие модели открыто говорят о недостатках. Плюрализм мнений и фактов. Глава госконтроля, как всегда, превосходен: аналитика, цифры, яркие детали.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Минсельхозпрод заявляет о 99-процентной готовности комбайнов. Однако, как было отмечено, 14 июля была слабая подготовленность. Плюс к этому в каждой 11-й организации были приписки. Доходило до того, что работники хозяйства придумали «схему». Залить в неподготовленный комбайн 50 литров «солярки», выгнать в поле, чтобы испачкать, оформить «липовую» путевку и поставить на ремонт. Условно: был готов, вышел в поле и сломался.
Контролеры находят проблемы даже в районах, которые прописались в передовиках. Наверное, всегда можно лучше сработать.
Василий Герасимов:
В ряде хозяйств есть проблемы с отвозкой зерна. По этой причине в «Городец-Агро» Кобринского района 17 июля простаивали два комбайна. Аналогичные факты установлены в Каменецком, Дрогичинском и других районах.
Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов.
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