В Беларуси для молодежи подготовлено более 63 тыс. мест в студотрядах

Первый опыт, льготы и возможность увидеть мир – студотряд сегодня стал настоящим кадровым резервом страны. Основной оператор трудоустройства – БРСМ. Союз связывает молодежь, работодателей и органы занятости, давая не только работу, но и правовую защиту. В 2026 году в стране для молодежи подготовлено более 63 тысяч мест в студенческих отрядах, и это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широкая география и разнообразие профилей помогают каждому найти свое призвание, внести вклад в развитие страны и получить опыт для будущей карьеры. Лукашенко утвердил новые решения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Нет, это не челлендж из TikTok. Хотя синхронности ребятам не занимать. Так выглядит технология сушки трав – самая простая и надежная помощь аграриям в горячую пору жатвы. Каждые два часа бойцы студотряда ворошат семена, чтобы они быстрее просохли. И этот «шаг» реально весомый. В 2025 году отряд перелопатил больше 80 тонн – пятая часть всего объема хозяйства. В этом сезоне на счету уже 20. Ирина Дыбко, начальник агрономического участка сельхозпредприятия «Новая Друть»:

В связи с тем, что полеводов не слишком много, поэтому они задействованы на зернотоках, полях. Детки очень нужны.