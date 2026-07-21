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В Беларуси для молодежи подготовлено более 63 тыс. мест в студотрядах

21 июля 2026 18:35
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Первый опыт, льготы и возможность увидеть мир – студотряд сегодня стал настоящим кадровым резервом страны. Основной оператор трудоустройства – БРСМ. Союз связывает молодежь, работодателей и органы занятости, давая не только работу, но и правовую защиту.

В 2026 году в стране для молодежи подготовлено более 63 тысяч мест в студенческих отрядах, и это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широкая география и разнообразие профилей помогают каждому найти свое призвание, внести вклад в развитие страны и получить опыт для будущей карьеры.

Лукашенко утвердил новые решения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

В Беларуси для молодежи подготовлено более 63 тыс. мест в студотрядах-2

Нет, это не челлендж из TikTok. Хотя синхронности ребятам не занимать. Так выглядит технология сушки трав – самая простая и надежная помощь аграриям в горячую пору жатвы. Каждые два часа бойцы студотряда ворошат семена, чтобы они быстрее просохли. И этот «шаг» реально весомый. В 2025 году отряд перелопатил больше 80 тонн – пятая часть всего объема хозяйства. В этом сезоне на счету уже 20.

Ирина Дыбко, начальник агрономического участка сельхозпредприятия «Новая Друть»:
В связи с тем, что полеводов не слишком много, поэтому они задействованы на зернотоках, полях. Детки очень нужны.

В Беларуси для молодежи подготовлено более 63 тыс. мест в студотрядах-4

10 дней смены по 4,5 часа в день. Отряд держит планку. В 2025 году «Сузорье» стало первым в стране – в том числе по реальным показателям помощи аграриям. И хоть отряд сельскохозяйственный, бойцы – универсалы.

Учащиеся Техтинской средней школы работают на разных участках хозяйства. Вчера обрабатывали бордюрную зону и наносили разметку, сегодня наводят порядок на памятнике землякам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной, завтра – сбор смородины. Средний заработок за смену – порядка 400 рублей.

Подробности в видео.

# БРСМ # Молодежь Беларуси

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