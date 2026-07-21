Как воспитать уверенность в ребенке – советы психолога

Маргарита Климович, психолог:

Очень важно вырастить в себе уверенного ребенка для того, чтобы ему было легче двигаться по жизни. Чтобы он мог легко коммуницировать с другими людьми, вливаться в новое общество, легко находить себе новую карьеру, новых друзей. В первую очередь вы должны дать ребенку возможность попробовать многое. То есть отдать его на разные, например, секции. Не ультимативно его во что-то направлять, например: хочешь попробуй теннис, хочешь попробуй музыку, хочешь попробуй изучение языков. Дальше помогать ему в этом, поддерживать его. Очень классно, если вы умеете видеть не только его недостатки или какие-то неудачи и указывать на них. Наоборот, поддерживать его в том, что у него получается.

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